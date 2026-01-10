14 попаданий: враг массированно атаковал Лозовую, есть раненый

Сегодня, 10 января, ориентировочно с 10:20 по 12:40 Лозовая находилась под массированной атакой беспилотников, предварительно типа «Герань-2» и «Герань-3».

В городе зафиксировали около 14 попаданий, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Удары пришлись по критической инфраструктуре. Также повреждены жилые дома», — отметили правоохранители.

В результате атаки ранения получил 38-летний мужчина.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, около 16:30 в Харькове были слышны взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании в инфраструктурный объект Слободского района. Также обломки ракеты упали возле многоквартирных домов.