14 попаданий: враг массированно атаковал Лозовую, есть раненый
Фото: Харьковская областная прокуратура
Сегодня, 10 января, ориентировочно с 10:20 по 12:40 Лозовая находилась под массированной атакой беспилотников, предварительно типа «Герань-2» и «Герань-3».
В городе зафиксировали около 14 попаданий, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«Удары пришлись по критической инфраструктуре. Также повреждены жилые дома», — отметили правоохранители.
В результате атаки ранения получил 38-летний мужчина.
Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, около 16:30 в Харькове были слышны взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании в инфраструктурный объект Слободского района. Также обломки ракеты упали возле многоквартирных домов.
