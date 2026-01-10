Взрывы в Харькове: по городу били ракеты, где «прилетело»

Около 16:30 в Харькове были слышны взрывы.

Дополнено в 17:43. Мэр Игорь Терехов уточнил, что в городе зафиксировали двойной удар вражескими ракетами по инфраструктурному объекту в Слободском районе.

«В нескольких домах выбиты окна. К счастью, без погибших и пострадавших», — сообщил мэр.

Дополнено 16:45. Также обломки ракеты упали возле многоквартирных домов в Слободском районе. Последствия уточняются, сообщает мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 16:32. Сейчас информации о пострадавших в Харькове вследствие вражеского удара нет, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

16:28. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании в инфраструктурный объект Слободского района. Последствия уточняются.

Отметим, что около 16:00 мониторинговые каналы информировали о разведБпЛА над городом. Он кружил не менее получаса до удара.

Напомним, удары баллистическими ракетами по Харькову 5 января корректировал российский разведывательный БпЛА. Об этом заявил украинский волонтер Сергей Стерненко, прицельно занимающийся дроновой войной. Стерненко отметил, что готов передать зенитные дроны подразделениям, которые будут сбивать вражеские дроны над Харьковом. Однако сейчас, по его данным, постоянно работающих в черте города расчетов просто нет. Информацию Стерненко подтвердил автор популярного мониторингового канала Харькова «TLK News» Андрей. В течение ракетной атаки он писал, что россияне «работают спокойно под корректировку БпЛА». А впоследствии отметил, что базовую бригаду, которая до сих пор достаточно успешно избавлялась от вражеских дронов-разведчиков, «отправили на юг».