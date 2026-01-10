Вибухи у Харкові: по місту били ракети, де «прилетіло»

Близько 16:30 у Харкові було чутно вибухи.

Доповнено о 17:43. Мер Ігор Терехов уточнив, що в місті зафіксували подвійний удар ворожими ракетами по інфраструктурному обʼєкту в Слобідському районі.

«У кількох будинках вибиті вікна. На щастя, без загиблих та постраждалих», – повідомив міський голова.

Доповнено 16:45. Також уламки ракети впали біля багатоквартирних будинків у Слобідському районі. Наслідки уточнюються, інформує мер Ігор Терехов.

Доповнено о 16:32. Наразі інформації про постраждалих у Харкові внаслідок ворожого удару немає, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

16:28. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання в інфраструктурний обʼєкт Слобідського району. Наслідки уточнюються.

Зазначимо, що з близько 16:00 моніторингові канали інформували про розвідБпЛА над містом. Він кружляв щонайменше півгодини до удару.

Нагадаємо, удари балістичними ракетами по Харкову 5 січня коригував російський розвідувальний БпЛА. Про це заявив український волонтер Сергій Стерненко, який прицільно займається дроновою війною. Стерненко відзначив, що готовий передати зенітні дрони підрозділам, які збиватимуть ворожі дрони над Харковом. Проте наразі, за його даними, постійно працюючих у межах міста розрахунків просто немає. Інформацію Стерненка підтвердив автор найпопулярнішого моніторингового каналу Харкова «TLK News » Андрій. Протягом ракетної атаки він писав, що росіяни «працюють спокійно під коригування БпЛА». А згодом відзначив, що базову бригаду, яка досі достатньо успішно позбувалася ворожих дронів-розвідників, «відправили на південь».