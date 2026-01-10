14 влучань: ворог масовано атакував Лозову, є поранений
Фото: Харківська обласна прокуратура
Сьогодні, 10 січня, орієнтовно з 10:20 до 12:40 Лозова перебувала під масованою атакою безпілотників, попередньо, типу «Герань-2» та «Герань-3».
У місті зафіксували близько 14 влучань, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
«Удари прийшлись по критичній інфраструктурі. Також пошкоджено житлові будинки», – зазначили правоохоронці.
Внаслідок атаки поранення отримав 38-річний чоловік.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, близько 16:30 у Харкові було чутно вибухи. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання в інфраструктурний обʼєкт Слобідського району. Також уламки ракети впали біля багатоквартирних будинків.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атака БпЛА, Лозова, раненный, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «14 влучань: ворог масовано атакував Лозову, є поранений», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2026 в 17:39;