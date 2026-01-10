Live

14 влучань: ворог масовано атакував Лозову, є поранений

Події 17:39   10.01.2026
Вікторія Яковенко
14 влучань: ворог масовано атакував Лозову, є поранений Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 10 січня, орієнтовно з 10:20 до 12:40 Лозова перебувала під масованою атакою безпілотників, попередньо, типу «Герань-2» та «Герань-3».

У місті зафіксували близько 14 влучань, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Удари прийшлись по критичній інфраструктурі. Також пошкоджено житлові будинки», – зазначили правоохоронці.

Внаслідок атаки поранення отримав 38-річний чоловік.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, близько 16:30 у Харкові було чутно вибухи. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання в інфраструктурний обʼєкт Слобідського району. Також уламки ракети впали біля багатоквартирних будинків.

Автор: Вікторія Яковенко
