14 влучань: ворог масовано атакував Лозову, є поранений

Сьогодні, 10 січня, орієнтовно з 10:20 до 12:40 Лозова перебувала під масованою атакою безпілотників, попередньо, типу «Герань-2» та «Герань-3».

У місті зафіксували близько 14 влучань, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Удари прийшлись по критичній інфраструктурі. Також пошкоджено житлові будинки», – зазначили правоохоронці.

Внаслідок атаки поранення отримав 38-річний чоловік.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

