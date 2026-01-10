Последствия вечернего обстрела Харькова ликвидировали спасатели (фото)
Вечером 9 января враг атаковал Слободской район Харькова. Утром в ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что последствия обстрелов уже ликвидировали.
«В результате попадания по территории гаражного кооператива были разрушены и повреждены боксы, автомобили и выбиты окна рядом расположенных многоэтажек. Пожара не было. Спасатели и коммунальщики разбирали завалы и обследовали место удара», — отметили в ГСЧС.
Информация о пострадавших не поступала.
На месте происшествия работали спасатели, психологи, кинологичный и пиротехнический расчет.
Напомним, взрыв слышали в Харькове около 19:25 9 января, в этот момент в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики из Курской области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Слободском районе. Позже он уточнил, что россияне нанесли удар по гаражному кооперативу. В результате обстрела в нескольких многоквартирных домах выбиты окна, повреждены несколько гаражей и машин. В Харьковской областной прокуратуре информировали, что враг атаковал город ракетой «Искандер». Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что из-за «прилета» повреждены остекление окон 11 многоквартирных домов, гаражный кооператив, автомобиль.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, новости Харькова, обстрел, слободской район;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Последствия вечернего обстрела Харькова ликвидировали спасатели (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 января 2026 в 10:00;