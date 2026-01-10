Live

Последствия вечернего обстрела Харькова ликвидировали спасатели (фото)

Происшествия 10:00   10.01.2026
Виктория Яковенко
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Вечером 9 января враг атаковал Слободской район Харькова. Утром в ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что последствия обстрелов уже ликвидировали.

«В результате попадания по территории гаражного кооператива были разрушены и повреждены боксы, автомобили и выбиты окна рядом расположенных многоэтажек. Пожара не было. Спасатели и коммунальщики разбирали завалы и обследовали место удара», — отметили в ГСЧС.

Информация о пострадавших не поступала.

На месте происшествия работали спасатели, психологи, кинологичный и пиротехнический расчет.

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 19:25 9 января, в этот момент в городе была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы баллистики из Курской области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Слободском районе. Позже он уточнил, что россияне нанесли удар по гаражному кооперативу. В результате обстрела в нескольких многоквартирных домах выбиты окна, повреждены несколько гаражей и машин. В Харьковской областной прокуратуре информировали, что враг атаковал город ракетой «Искандер». Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что из-за «прилета» повреждены остекление окон 11 многоквартирных домов, гаражный кооператив, автомобиль.

Автор: Виктория Яковенко
