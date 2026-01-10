Наслідки вечірнього обстрілу Харкова ліквідували рятувальники (фото)
Ввечері 9 січня ворог атакував Слобідський район Харкова. Вранці у ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що наслідки обстрілу вже ліквідували.
«В результаті влучання по території гаражного кооперативу були зруйновані і пошкоджені бокси, автомобілі та вибиті вікна поруч розташованих багатоповерхівок. Пожежі не було. Рятувальники і комунальники розбирали завали та обстежили місце удару», – зазначили у ДСНС.
Інформація про постраждалих не надходила.
На місці події працювали рятувальники, психологи, кінологічний та піротехнічний розрахунки.
Нагадаємо, вибух чули в Харкові близько 19:25 9 січня, в цей момент у місті було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики з Курської області. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про «приліт» у Слобідському районі. Пізніше він уточнив, що росіяни завдали удару по гаражному кооперативу. Внаслідок обстрілу в кількох багатоквартирних будинках вибиті вікна, пошкоджені декілька гаражів і машин. В Харківській обласній прокуратурі інформували, що ворог атакував місто ракетою «Іскандер». Голова ХОВА Олег Синегубов зазначив, що через «приліт» пошкоджено скління вікон 11 багатоквартирних будинків, гаражний кооператив, автомобіль.
