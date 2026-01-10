Live

Ракета та 12 БпЛА: Синєгубов про обстріли Харкова та області за добу

Події 09:07   10.01.2026
Вікторія Яковенко
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і п’ять населених пунктів області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у селищі Ківшарівка постраждала 56-річна жінка.

Ворог випустив на регіон одну ракету (її тип встановлюють), 11 БпЛА типу «Герань-2» та один дрон, тип якого встановлюють.

У Харкові через «приліт» пошкоджені скління вікон 11 багатоквартирних будинків, гаражний кооператив, автомобіль; у селищі Ківшарівка пошкоджений багатоквартирний будинок, приватний будинок постраждав у селищі Великий Бурлук. Також у селищі Безлюдівка пошкоджена нежитлова будівля. Крім цього, у Лозовій постраждала майстерня цивільного підприємства, автомобіль, дві складські будівлі фермерського господарства.

Нагадаємо, вибух чули в Харкові близько 19:25 9 січня, в цей момент у місті було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики з Курської області. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про «приліт» у Слобідському районі. Пізніше він уточнив, що росіяни завдали удару по гаражному кооперативу. Внаслідок обстрілу в кількох багатоквартирних будинках вибиті вікна, пошкоджені декілька гаражів і машин. В Харківській обласній прокуратурі інформували, що ворог атакував місто ракетою «Іскандер».

Автор: Вікторія Яковенко
