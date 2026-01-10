Ракета и 12 БпЛА: Синегубов об обстрелах Харькова и области за сутки

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и пять населенных пунктов области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов в поселке Ковшаровка пострадала 56-летняя женщина.

Враг выпустил на регион одну ракету (ее тип устанавливают), 11 БпЛА типа «Герань-2» и один дрон, тип которого устанавливают.

В Харькове из-за «прилета» повреждены остекление окон 11 многоквартирных домов, гаражный кооператив, автомобиль; в поселке Ковшаровка поврежден многоквартирный дом, частный дом пострадал в поселке Великий Бурлук. Также в поселке Безлюдовка повреждено нежилое здание. Кроме этого, в Лозовой пострадала мастерская гражданского предприятия, автомобиль, два складских здания фермерского хозяйства.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 19:25 9 января, в этот момент в городе была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы баллистики из Курской области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Слободском районе. Позже он уточнил, что россияне нанесли удар по гаражному кооперативу. В результате обстрела в нескольких многоквартирных домах выбиты окна, повреждены несколько гаражей и машин. В Харьковской областной прокуратуре информировали, что враг атаковал город ракетой «Искандер».