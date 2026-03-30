Вибухівка здетонувала на Харківщині: поранену жінку шпиталізували

Події 14:02   30.03.2026
Вікторія Яковенко
На Харківщині внаслідок вибуху невідомого ВНП отримала травми літня жінка.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, повідомлення про вибух отримали 30 березня від медиків «швидкої».

«У селі Курилівка Куп’янського району 66-річна жінка натрапила на ВНП, який здетонував. Унаслідок вибуху вона отримала поранення. Постраждалу госпіталізували до лікувального закладу», – розповіли попередні дані рятувальники.

Обставини події встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, вранці в Харкові сталася пожежа на території підприємства в Київському районі. Горіло офісне приміщення на другому поверсі адміністративної будівлі. Площа горіння склала 8 м кв, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області. Постраждалих немає.

Якщо вам цікава новина: «Вибухівка здетонувала на Харківщині: поранену жінку шпиталізували», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
