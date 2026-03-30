Вибухівка здетонувала на Харківщині: поранену жінку шпиталізували
На Харківщині внаслідок вибуху невідомого ВНП отримала травми літня жінка.
За даними ГУ ДСНС в Харківській області, повідомлення про вибух отримали 30 березня від медиків «швидкої».
«У селі Курилівка Куп’янського району 66-річна жінка натрапила на ВНП, який здетонував. Унаслідок вибуху вона отримала поранення. Постраждалу госпіталізували до лікувального закладу», – розповіли попередні дані рятувальники.
Обставини події встановлюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, вранці в Харкові сталася пожежа на території підприємства в Київському районі. Горіло офісне приміщення на другому поверсі адміністративної будівлі. Площа горіння склала 8 м кв, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області. Постраждалих немає.
Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, ГСЧС в Харьковской области, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 14:02;