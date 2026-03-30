Взрывчатка сдетонировала на Харьковщине: раненую женщину госпитализировали

Происшествия 14:02   30.03.2026
Виктория Яковенко
На Харьковщине в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета получила травмы пожилая женщина.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщения о взрыве получили 30 марта от медиков «скорой».

«В селе Куриловка Купянского района 66-летняя женщина наткнулась на ВОП, который сдетонировал. В результате взрыва она получила ранения. Пострадавшую госпитализировали в лечебное учреждение», — рассказали предварительные данные спасатели.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, утром в Харькове произошел пожар на территории предприятия в Киевском районе. Горело офисное помещение на втором этаже административного здания. Площадь горения составила 8 м кв, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Пострадавших нет.

  • • Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 14:02;

