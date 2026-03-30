Утром в Харькове произошел пожар: горело офисное помещение (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Сообщения о пожаре на территории предприятия в Киевском районе спасатели получили сегодня, 30 марта, в 09:20.
«На время прибытия спасателей горело офисное помещение на втором этаже административного здания. Площадь горения составила 8 м кв. С огнем боролись 25 человек личного состава и шесть единиц техники», — рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
В 09:51 возгорание локализовали, в 10:53 — полностью потушили.
Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.
Напомним, в селе Барвенково бушевал бытовой пожар. Из-за короткого замыкания вспыхнул потолок в частном доме. Пострадал мужчина, писали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, пожары;
Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 12:04;