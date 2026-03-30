Восемь пострадавших, есть разрушения: Синегубов о сутках на Харьковщине

Происшествия 08:48   30.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки оккупанты обстреляли Харьков, а также 19 населенных пунктов области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. Из-за ударов пострадали восемь человек. 

«В г. Харьков подверглись острой стрессовой реакции 94-летний и 52-летний мужчины; в пос. Старый Салтов пострадал 52-летний мужчина; в г. Дергачи подверглась стрессовой реакции 52-летняя женщина; в с. Белый Колодец Волчанской громады ранен 72-летний и 60-летний мужчины; в с. Безруки Дергачевской громады подверглись острой реакции на стресс 29-летний мужчина и 50-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

Также он напомнил, что россияне ударили БпЛА по Холодногорскому району Харькова.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

  • КАБ;
  • четыре БпЛА типа «Герань-2»;
  • шесть БпЛА типа «Молния»;
  • шесть fpv-дронов;
  • 13 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районе. В основном, пострадали дома, авто и электросети.

