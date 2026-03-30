Восемь пострадавших, есть разрушения: Синегубов о сутках на Харьковщине
За сутки оккупанты обстреляли Харьков, а также 19 населенных пунктов области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. Из-за ударов пострадали восемь человек.
«В г. Харьков подверглись острой стрессовой реакции 94-летний и 52-летний мужчины; в пос. Старый Салтов пострадал 52-летний мужчина; в г. Дергачи подверглась стрессовой реакции 52-летняя женщина; в с. Белый Колодец Волчанской громады ранен 72-летний и 60-летний мужчины; в с. Безруки Дергачевской громады подверглись острой реакции на стресс 29-летний мужчина и 50-летняя женщина», – уточнил Синегубов.
Также он напомнил, что россияне ударили БпЛА по Холодногорскому району Харькова.
За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:
- КАБ;
- четыре БпЛА типа «Герань-2»;
- шесть БпЛА типа «Молния»;
- шесть fpv-дронов;
- 13 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районе. В основном, пострадали дома, авто и электросети.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: начальник ХОВА, обстрелы, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 08:48;