Восемь пострадавших, есть разрушения: Синегубов о сутках на Харьковщине

За сутки оккупанты обстреляли Харьков, а также 19 населенных пунктов области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. Из-за ударов пострадали восемь человек.

«В г. Харьков подверглись острой стрессовой реакции 94-летний и 52-летний мужчины; в пос. Старый Салтов пострадал 52-летний мужчина; в г. Дергачи подверглась стрессовой реакции 52-летняя женщина; в с. Белый Колодец Волчанской громады ранен 72-летний и 60-летний мужчины; в с. Безруки Дергачевской громады подверглись острой реакции на стресс 29-летний мужчина и 50-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

Также он напомнил, что россияне ударили БпЛА по Холодногорскому району Харькова.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

КАБ;

четыре БпЛА типа «Герань-2»;

шесть БпЛА типа «Молния»;

шесть fpv-дронов;

13 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районе. В основном, пострадали дома, авто и электросети.