Синегубов сообщил, что обстреляли россияне на Харьковщине

Происшествия 08:50   09.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов сообщил, что обстреляли россияне на Харьковщине Фото: ХОВА

За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Харьковской области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В результате обстрела в пос. Слатино Дергачевской громады пострадал 59-летний мужчина», – отметил Синегубов.

В течение минувших суток по Харьковщине ударило следующее вооружение:

  • шесть РСЗО «Торнадо»;
  • девять БпЛА типа «Герань-2»;
  • два БпЛА типа «Молния»;
  • четыре fpv-дрона;
  • четыре БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов в Богодуховском районе поврежден частный дом, в Купянском – зернохранилище.

«В Харьковском районе повреждены два частных дома, гараж, автомобиль (поселок Ольшаны), частный дом, автомобиль (г. Южное), дачный дом (поселок Докучаевское), хозяйственное сооружение (г. Дергачи), частный дом (поселок Слатино); в Чугуевском районе повреждено фермерское хозяйство, три автомобиля (с. Артемовка), железнодорожная инфраструктура (с. Железнодорожное), сельскохозяйственное предприятие (с. Большая Бабка)», – добавил начальник ХОВА.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
