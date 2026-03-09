Синегубов сообщил, что обстреляли россияне на Харьковщине

За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Харьковской области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела в пос. Слатино Дергачевской громады пострадал 59-летний мужчина», – отметил Синегубов.

В течение минувших суток по Харьковщине ударило следующее вооружение:

шесть РСЗО «Торнадо»;

девять БпЛА типа «Герань-2»;

два БпЛА типа «Молния»;

четыре fpv-дрона;

четыре БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов в Богодуховском районе поврежден частный дом, в Купянском – зернохранилище.

«В Харьковском районе повреждены два частных дома, гараж, автомобиль (поселок Ольшаны), частный дом, автомобиль (г. Южное), дачный дом (поселок Докучаевское), хозяйственное сооружение (г. Дергачи), частный дом (поселок Слатино); в Чугуевском районе повреждено фермерское хозяйство, три автомобиля (с. Артемовка), железнодорожная инфраструктура (с. Железнодорожное), сельскохозяйственное предприятие (с. Большая Бабка)», – добавил начальник ХОВА.