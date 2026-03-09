Синегубов сообщил, что обстреляли россияне на Харьковщине
За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Харьковской области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрела в пос. Слатино Дергачевской громады пострадал 59-летний мужчина», – отметил Синегубов.
В течение минувших суток по Харьковщине ударило следующее вооружение:
- шесть РСЗО «Торнадо»;
- девять БпЛА типа «Герань-2»;
- два БпЛА типа «Молния»;
- четыре fpv-дрона;
- четыре БпЛА (тип устанавливается).
Из-за обстрелов в Богодуховском районе поврежден частный дом, в Купянском – зернохранилище.
«В Харьковском районе повреждены два частных дома, гараж, автомобиль (поселок Ольшаны), частный дом, автомобиль (г. Южное), дачный дом (поселок Докучаевское), хозяйственное сооружение (г. Дергачи), частный дом (поселок Слатино); в Чугуевском районе повреждено фермерское хозяйство, три автомобиля (с. Артемовка), железнодорожная инфраструктура (с. Железнодорожное), сельскохозяйственное предприятие (с. Большая Бабка)», – добавил начальник ХОВА.
Читайте также: Где шли бои в течение минувших суток, сообщил Генштаб
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака РФ, начальник ХОВА, обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Синегубов сообщил, что обстреляли россияне на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 марта 2026 в 08:50;