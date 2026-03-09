Где шли бои в течение минувших суток, сообщил Генштаб

Три боя было в Харьковской области в течение минувших суток, передает Генштаб ВСУ.

На севере области россияне пытались прорваться один раз в районе населенного пункта Зыбино.

Тем временем на Купянском направлении украинские защитники отбили две атаки врага около Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 130 боевых столкновений. Вчера противник наносил один ракетный удар с применением двух ракет, 76 авиационных ударов, сбросил 264 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9468 дронов-камикадзе и осуществил 3601 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 71 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Потери россиян, по информации Генштаба, на сегодняшний день следующие: