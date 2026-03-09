Live

ГСЧС: смертельный пожар на Салтовке, поисково-спасательные работы продолжаются

Происшествия 07:38   09.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: смертельный пожар на Салтовке, поисково-спасательные работы продолжаются

В течение минувших суток спасатели ликвидировали 13 пожаров, четыре из них начались из-за обстрелов РФ. Враг бил по Чугуевскому и Изюмскому районам, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

Так после ударов по Чугуевщине горела хозпостройка и склады – обошлось без пострадавших.

«В течение суток продолжались аварийно-спасательные работы на месте вражеского ракетного удара в Киевском районе Харькова. По состоянию на 07:00 9 марта обнаружены тела десяти погибших, в том числе двоих детей, а также еще фрагменты тел. Еще 16 человек пострадали, в том числе трое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются», – передают в ГСЧС.

Кроме того, в Салтовском районе в огне погиб 44-летний мужчина. По данным спасателей, в квартире девятиэтажного дома горели вещи и мебель. Позже специалисты установили, что причиной трагического пожара стало короткое замыкание холодильника.

Читайте также: В Харькове сосредоточились на долговечных деревьях: чем будут озеленять весной

Автор: Николь Костенко-Лагутина
