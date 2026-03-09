ГСЧС: смертельный пожар на Салтовке, поисково-спасательные работы продолжаются
В течение минувших суток спасатели ликвидировали 13 пожаров, четыре из них начались из-за обстрелов РФ. Враг бил по Чугуевскому и Изюмскому районам, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так после ударов по Чугуевщине горела хозпостройка и склады – обошлось без пострадавших.
«В течение суток продолжались аварийно-спасательные работы на месте вражеского ракетного удара в Киевском районе Харькова. По состоянию на 07:00 9 марта обнаружены тела десяти погибших, в том числе двоих детей, а также еще фрагменты тел. Еще 16 человек пострадали, в том числе трое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются», – передают в ГСЧС.
Кроме того, в Салтовском районе в огне погиб 44-летний мужчина. По данным спасателей, в квартире девятиэтажного дома горели вещи и мебель. Позже специалисты установили, что причиной трагического пожара стало короткое замыкание холодильника.
Читайте также: В Харькове сосредоточились на долговечных деревьях: чем будут озеленять весной
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, обстрелы, пожары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «ГСЧС: смертельный пожар на Салтовке, поисково-спасательные работы продолжаются», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 марта 2026 в 07:38;