Пожары в экосистемах и после «прилетов» тушили сотрудники ГСЧС в регионе
За сутки у спасателей Харьковщины было 47 оперативных выездов. Из них 14 – на ликвидацию пожаров в регионе. Об этом проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Два пожара возникли в результате российских обстрелов, уточнили пожарные.
«Днем 16 апреля российские войска атаковали Киевский район Харькова ударным беспилотником. В результате попадания возник пожар в трехэтажном административно-офисном здании. Горел утеплитель на крыше и фасадной части на площади 100 кв. Пострадавших нет», – уточнили в ГСЧС.
Помимо этого, спасатели ликвидировали шесть возгораний в природных экосистемах региона. Общая площадь пожаров составила более 1,6 гектара.
Также пиротехники выявили и обезвредили 52 единицы взрывоопасных предметов.
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, обстрелы, пожары, Харьков;
- • Дата публикации материала: 17 апреля 2026 в 08:31;