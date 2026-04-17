Пожары в экосистемах и после «прилетов» тушили сотрудники ГСЧС в регионе

Происшествия 08:31   17.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки у спасателей Харьковщины было 47 оперативных выездов. Из них 14 – на ликвидацию пожаров в регионе. Об этом проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

Два пожара возникли в результате российских обстрелов, уточнили пожарные.

«Днем 16 апреля российские войска атаковали Киевский район Харькова ударным беспилотником. В результате попадания возник пожар в трехэтажном административно-офисном здании. Горел утеплитель на крыше и фасадной части на площади 100 кв. Пострадавших нет», – уточнили в ГСЧС.

Помимо этого, спасатели ликвидировали шесть возгораний в природных экосистемах региона. Общая площадь пожаров составила более 1,6 гектара.

Также пиротехники выявили и обезвредили 52 единицы взрывоопасных предметов.

Читайте также: По четыре боя на двух направлениях на Харьковщине было за сутки

Новости Харькова — главное за 17 апреля: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 17 апреля: как прошла ночь
17.04.2026, 08:12
«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
15.04.2026, 16:46
Массированный удар по Харькову, Украине; смена оружия террора: итоги 16 апреля
Массированный удар по Харькову, Украине; смена оружия террора: итоги 16 апреля
16.04.2026, 23:00
Сегодня 17 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 17 апреля 2026: какой праздник и день в истории
17.04.2026, 06:00
Электрички на Харьковщине несколько дней будут ходить по новому маршруту
Электрички на Харьковщине несколько дней будут ходить по новому маршруту
16.04.2026, 17:46
Чем били россияне по области и какие последствия «прилетов», сообщил Синегубов
Чем били россияне по области и какие последствия «прилетов», сообщил Синегубов
17.04.2026, 08:52

Новости по теме:

15.04.2026
Двое людей погибли в бытовых пожарах – данные ГСЧС
14.04.2026
В бытовом пожаре погиб 87-летний мужчина – что горело, рассказали в ГСЧС
13.04.2026
Из-за «прилетов» на Харьковщине бушевали четыре пожара – данные спасателей
09.04.2026
Огонь бушевал больше суток: ГСЧС потушила пожар на предприятии в Мерефе
07.04.2026
В бытовых пожарах пострадали двое, БпЛА атаковал АЗС – сводка ГСЧС


Если вам интересна новость: «Пожары в экосистемах и после «прилетов» тушили сотрудники ГСЧС в регионе», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2026 в 08:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки у спасателей Харьковщины было 47 оперативных выездов. Из них 14 – на ликвидацию пожаров в регионе. Об этом проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. ".