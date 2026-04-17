Пожары в экосистемах и после «прилетов» тушили сотрудники ГСЧС в регионе

За сутки у спасателей Харьковщины было 47 оперативных выездов. Из них 14 – на ликвидацию пожаров в регионе. Об этом проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Два пожара возникли в результате российских обстрелов, уточнили пожарные.

«Днем 16 апреля российские войска атаковали Киевский район Харькова ударным беспилотником. В результате попадания возник пожар в трехэтажном административно-офисном здании. Горел утеплитель на крыше и фасадной части на площади 100 кв. Пострадавших нет», – уточнили в ГСЧС.

Помимо этого, спасатели ликвидировали шесть возгораний в природных экосистемах региона. Общая площадь пожаров составила более 1,6 гектара.

Также пиротехники выявили и обезвредили 52 единицы взрывоопасных предметов.

