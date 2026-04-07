В бытовых пожарах пострадали двое, БпЛА атаковал АЗС – сводка ГСЧС
За сутки спасатели потушили семь пожаров, которые возникли в результате российских обстрелов в Богодуховском, Купянском, Харьковском районах области, а также в Харькове. Об этом сообщают в облуправлении ГСЧС Украины.
В Золочеве на Богодуховщине беспилотник атаковал АЗС – горели четыре резервуара с топливом, а также хозпостройка. Обошлось без пострадавших.
«В Киевском районе Харькова зафиксированы разрушения верхнего этажа жилой девятиэтажки. Повреждены припаркованные рядом с домом автомобили. На другой локации дрон взорвался на открытой местности возле остановки общественного транспорта, в результате чего поврежден автобус. Также из-за взрыва БпЛА возник пожар на открытом пространстве – загорелась сухая растительность на площади 100 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Из-за повторных попаданий повреждены окна в учебном заведении, а также возникли пожары сухой травы на открытых местностях в Харькове и пригороде на площадях 800 и 500 квадратных метров соответственно», – добавили в ГСЧС.
Помимо этого, в регионе бушевали и бытовые пожары. В них пострадали двое людей.
Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака РФ, возгорания, ГСЧС, обстрелы, пожары, харьковщина;
Если вам интересна новость: «В бытовых пожарах пострадали двое, БпЛА атаковал АЗС – сводка ГСЧС», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 08:22;