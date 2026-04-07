На Купянском направлении было сложнее – Генштаб о сутках в регионе
В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали десять боев, передает Генштаб ВСУ.
На севере области украинские защитники отбили две атаки ВС РФ в районе Старицы и Колодезного.
Тем временем на Купянском направлении враг пытался прорваться восемь раз около Песчаного, Ковшаровки, Новоосиново, Петропавловки и Куриловки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 150 боевых столкновений. Вчера противник нанес 84 авиационных удара, сбросив 242 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 8625 дронов-камикадзе и осуществил 3227 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 — из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.
Потери россиян следующие:
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 08:08;