На Купянском направлении было сложнее – Генштаб о сутках в регионе

Украина 08:08   07.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
На Купянском направлении было сложнее – Генштаб о сутках в регионе

В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали десять боев, передает Генштаб ВСУ.

На севере области украинские защитники отбили две атаки ВС РФ в районе Старицы и Колодезного.

Тем временем на Купянском направлении враг пытался прорваться восемь раз около Песчаного, Ковшаровки, Новоосиново, Петропавловки и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 150 боевых столкновений. Вчера противник нанес 84 авиационных удара, сбросив 242 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 8625 дронов-камикадзе и осуществил 3227 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 — из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Потери россиян следующие:

Читайте также: Ротацией это назвать трудно — начштаба бригады про действия ВС РФ перед 9 мая

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное 7 апреля: как прошла ночь
Новости Харькова – главное 7 апреля: как прошла ночь
07.04.2026, 08:37
Сегодня 7 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 апреля 2026: какой праздник и день в истории
07.04.2026, 06:00
Харьков вновь под атакой: вечером 6 апреля в городе взрывы
Харьков вновь под атакой: вечером 6 апреля в городе взрывы
06.04.2026, 19:40
Март возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 7 апреля
Март возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 7 апреля
06.04.2026, 20:33
Новости Харькова, главное 6 апреля: нападение на ТЦК, многочисленные «прилеты»
Новости Харькова, главное 6 апреля: нападение на ТЦК, многочисленные «прилеты»
06.04.2026, 21:46
О последствиях российских обстрелов сообщил Синегубов
О последствиях российских обстрелов сообщил Синегубов
07.04.2026, 08:33

