На Куп’янському напрямку було складніше – Генштаб про добу в регіоні

Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували десять боїв, передає Генштаб ЗСУ.

На півночі області українські захисники відбили дві атаки ЗС РФ у районі Стариці та Колодязного.

Тим часом на Куп’янському напрямку ворог намагався прорватися вісім разів біля Піщаного, Ківшарівки, Новоосинового, Петропавлівки та Курилівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 150 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 84 авіаційних ударів, скинувши 242 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8625 дронів–камікадзе та здійснив 3227 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 – із реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у ГШ.

