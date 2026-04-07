На Куп’янському напрямку було складніше – Генштаб про добу в регіоні

Україна 08:08   07.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Куп’янському напрямку було складніше – Генштаб про добу в регіоні

Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували десять боїв, передає Генштаб ЗСУ.

На півночі області українські захисники відбили дві атаки ЗС РФ у районі Стариці та Колодязного.

Тим часом на Куп’янському напрямку ворог намагався прорватися вісім разів біля Піщаного, Ківшарівки, Новоосинового, Петропавлівки та Курилівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 150 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 84 авіаційних ударів, скинувши 242 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8625 дронів–камікадзе та здійснив 3227 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 – із реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у ГШ.

Втрати росіян такі:

Читайте також: Ротацією це назвати важко – начштабу бригади про дії ЗС РФ перед 9 травня

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Про наслідки російських обстрілів повідомив Синєгубов
Про наслідки російських обстрілів повідомив Синєгубов
07.04.2026, 08:33
Новини Харкова – головне 7 квітня: як минула ніч
Новини Харкова – головне 7 квітня: як минула ніч
07.04.2026, 08:37
Сьогодні 7 квітня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 квітня 2026: яке свято та день в історії
07.04.2026, 06:00
На Куп’янському напрямку було складніше – Генштаб про добу в регіоні
На Куп’янському напрямку було складніше – Генштаб про добу в регіоні
07.04.2026, 08:08
У побутових пожежах постраждали двоє, БпЛА атакував АЗС – зведення ДСНС
У побутових пожежах постраждали двоє, БпЛА атакував АЗС – зведення ДСНС
07.04.2026, 08:22
Суцільна напруга в Харкові та успіхи ЗСУ – підсумки 6 квітня
Суцільна напруга в Харкові та успіхи ЗСУ – підсумки 6 квітня
06.04.2026, 23:00

Новини за темою:

07.04.2026
На Куп’янському напрямку було складніше – Генштаб про добу в регіоні
06.04.2026
У Харкові – “приліт”, БпЛА впав на території приватного домоволодіння
06.04.2026
Четверо постраждалих – Синєгубов розповів про наслідки обстрілів
06.04.2026
Генштаб повідомив, де точилися бої на Харківщині
06.04.2026
Чотири десятки пожеж вирували за добу на Харківщині – ДСНС


