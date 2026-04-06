Ротацією це назвати важко – начштабу бригади про дії ЗС РФ перед 9 травня

Окупанти намагаються збільшити свою чисельність на Куп’янському та Покровському напрямках, проте ротацією це не є. Що відбувається, розповів український військовослужбовець.

“Ротацією назвати переміщення сил РФ важко. Оскільки це не ротація, просто їхні бригади настільки швидко стираються об оборону України, що це просто поповнення, яке вони кидають у бій – дуже часто це недосвідчене, не навчене поповнення, – поділився спостереженнями в нацмарафоні Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону бригади Національної гвардії України. – Російська Федерація – їм байдуже на будь-який особовий склад, на людське життя своїх громадян. Для них найголовніше – це територія, яку вони за будь-яку ціну будуть намагатися та намагаються захопити. Тому, скільки вони там готові покласти свого населення – мільйон, два, три, – я думаю, ніхто цього не рахує. У цьому і є основна проблема: підхід саме до ведення бойових дій. Якщо Сили оборони України максимально тримають оборону, але максимально цінують і максимально розробляють усі дії, як оборонні, так і наступальні з урахуванням збереження особового складу, то Російська Федерація просто на забій кидає свої сили”.

За словами Яременка, ворог збільшив свою чисельність на Покровському напрямку та намагається зосередити певну кількість сил на Куп’янському.

“Сакральна дата – 9 травня. Вони будуть намагатися показово зробити хоч якісь успіхи, що в них на даному етапі, на мою радість, не виходить. Я дуже сподіваюся, що жодного позитивного і вагомого руху їхня армія не зможе зробити“, – прокоментував начальник штабу.

Яременко також розповів про те, що в Куп’янську залишається близько 15 росіян, які вже в розпачі, але принципово не хочуть здаватися.