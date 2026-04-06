Ротацией это назвать трудно — начштаба бригады про действия ВС РФ перед 9 мая

Оккупанты пытаются нарастить свою численность на Купянском и Покровском направлениях, однако ротацией это не является. Что происходит, рассказал украинский военнослужащий.

«Ротацией назвать перемещение сил РФ трудно. Поскольку это не ротация. Просто их бригады настолько быстро стираются об оборону Украины, что это просто пополнение, которое они бросают в бой — очень часто это неопытное, не обученное пополнение, — поделился наблюдениями в нацмарафоне Игорь Яременко, начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины. — Российская Федерация – им безразлично на любой личный состав, на человеческую жизнь своих граждан. Для них самое главное – это территория, которую они любой ценой будут пытаться и пытаются захватить. Поэтому сколько они там готовы положить своего населения – миллион, два, три, – я думаю, никто этого не считает. В этом и есть основная проблема: подход к ведению боевых действий. Если Силы обороны Украины максимально держат оборону, но максимально ценят и максимально разрабатывают все действия, как оборонительные, так и наступательные с учетом сохранения личного состава, то Российская Федерация просто на убой бросает свои силы».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

По словам Яременко, враг увеличил свою численность на Покровском направлении и пытается сосредоточить определенное количество сил на Купянском.

«Сакральная дата – 9 мая. Они будут пытаться показательно сделать хоть какие-то успехи, что у них на данном этапе, к моей радости, не получается. Я очень надеюсь, что никакого положительного и значимого движения их армия не сможет сделать», — прокомментировал начальник штаба.

Яременко также рассказал о том, что в Купянске остается около 15 россиян, которые уже в отчаянии, но принципиально не хотят сдаваться.