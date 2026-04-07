У побутових пожежах постраждали двоє, БпЛА атакував АЗС – зведення ДСНС

За добу рятувальники загасили сім пожеж, які виникли внаслідок російських обстрілів у Богодухівському, Куп’янському, Харківському районах області, а також у Харкові. Про це повідомляють в облуправлінні ДСНС України.

У Золочеві на Богодухівщині безпілотник атакував АЗС – горіли чотири резервуари з паливом, а також господарська споруда. Обійшлося без постраждалих.

“У Київському районі Харкова зафіксовані руйнування верхнього поверху житлової дев’ятиповерхівки. Пошкоджені припарковані поруч із будинком автомобілі. На іншій локації дрон вибухнув на відкритій місцевості біля зупинки громадського транспорту, внаслідок чого пошкоджений автобус. Також через вибух БпЛА виникла пожежа на відкритому просторі – загорілася суха рослинність на площі 100 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Через повторні влучання пошкоджені вікна у навчальному закладі, а також виникли пожежі сухої трави на відкритих місцевостях у Харкові та передмісті на площах 800 та 500 метрів квадратних відповідно”, – додали у ДСНС.

Крім цього, в регіоні вирували і побутові пожежі. У них постраждали двоє людей.