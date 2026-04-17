Новости Харькова — главное за 17 апреля: как прошла ночь

07:20

Как прошла ночь в Харькове и области

Основной угрозой для Харькова этой ночью стали беспилотники. Тревогу объявили в 00:23. Ранее же в Воздушных силах ВСУ предупреждали о дроне, который летел с севера на регион.

Новый беспилотник зафиксировали в 00:37. В этот раз дрон полетел на Харьков. Еще один БпЛА россияне выпустили в 01:03 – он взял курс на юг. Вскоре БпЛА начали атковать соседнюю Сумскую область.

Отбой тревоги дали в 03:06. Информации о «прилетах» и взрывах нет. По состоянию на 07:20 новых угроз для Харькова и области нет.