Новости Харькова — главное за 17 апреля: как прошла ночь

Общество 07:21   17.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

Как прошла ночь в Харькове и области

Основной угрозой для Харькова этой ночью стали беспилотники. Тревогу объявили в 00:23. Ранее же в Воздушных силах ВСУ предупреждали о дроне, который летел с севера на регион. 

Новый беспилотник зафиксировали в 00:37. В этот раз дрон полетел на Харьков. Еще один БпЛА россияне выпустили в 01:03 – он взял курс на юг. Вскоре БпЛА начали атковать соседнюю Сумскую область.

Отбой тревоги дали в 03:06. Информации о «прилетах» и взрывах нет. По состоянию на 07:20 новых угроз для Харькова и области нет.

Читайте также: Сегодня 17 апреля 2026: какой праздник и день в истории

  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2026 в 07:21;

