Новости Харькова — главное за 17 апреля: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:20
Как прошла ночь в Харькове и области
Основной угрозой для Харькова этой ночью стали беспилотники. Тревогу объявили в 00:23. Ранее же в Воздушных силах ВСУ предупреждали о дроне, который летел с севера на регион.
Новый беспилотник зафиксировали в 00:37. В этот раз дрон полетел на Харьков. Еще один БпЛА россияне выпустили в 01:03 – он взял курс на юг. Вскоре БпЛА начали атковать соседнюю Сумскую область.
Отбой тревоги дали в 03:06. Информации о «прилетах» и взрывах нет. По состоянию на 07:20 новых угроз для Харькова и области нет.
17 апреля 2026 в 07:21