Пожежі в екосистемах та після “прильотів” гасили співробітники ДСНС у регіоні
За добу у рятувальників Харківщини було 47 оперативних виїздів. Із них 14 – на ліквідацію пожеж у регіоні. Про це повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Дві пожежі виникли внаслідок російських обстрілів, уточнили пожежники.
“Вдень 16 квітня російські війська атакували Київський район Харкова ударним безпілотником. Внаслідок влучання виникла пожежа у триповерховій адміністративно-офісній будівлі. Горів утеплювач на даху та фасадній частині на площі 100 квадратних метрів. Постраждалих немає”, – уточнили в ДСНС.
Крім цього, рятувальники ліквідували шість загорянь у природних екосистемах регіону. Загальна площа пожеж склала понад 1,6 га.
Також піротехніки виявили та знешкодили 52 одиниці вибухонебезпечних предметів.
- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2026 в 08:31;