Пожежі в екосистемах та після “прильотів” гасили співробітники ДСНС у регіоні

Події 08:31   17.04.2026
За добу у рятувальників Харківщини було 47 оперативних виїздів. Із них 14 – на ліквідацію пожеж у регіоні. Про це повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області. 

Дві пожежі виникли внаслідок російських обстрілів, уточнили пожежники.

“Вдень 16 квітня російські війська атакували Київський район Харкова ударним безпілотником. Внаслідок влучання виникла пожежа у триповерховій адміністративно-офісній будівлі. Горів утеплювач на даху та фасадній частині на площі 100 квадратних метрів. Постраждалих немає”, – уточнили в ДСНС.

Крім цього, рятувальники ліквідували шість загорянь у природних екосистемах регіону. Загальна площа пожеж склала понад 1,6 га.

Також піротехніки виявили та знешкодили 52 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Якщо вам цікава новина: «Пожежі в екосистемах та після “прильотів” гасили співробітники ДСНС у регіоні», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2026 в 08:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу у рятувальників Харківщини було 47 оперативних виїздів. Із них 14 – на ліквідацію пожеж у регіоні. Про це повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області. ".