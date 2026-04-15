Двое людей погибли в бытовых пожарах – данные ГСЧС

Происшествия 09:29   15.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Из 18 пожаров, которые ликвидировали за сутки спасатели, три начались после российских обстрелов Харькова, а также Харьковского и Чугуевского районов региона. Об этом проинформировали в ГУ ГСЧС Украины Харьковщины. 

«14 апреля из-за удара вражеского беспилотника начался пожар на площади 18 квадратных метров на крыше частного дома Киевского района Харькова. Без пострадавших», – передают спасатели.

Также в ГСЧС напомнили, что из-за ударов БпЛА по Дергачам пострадали трое людей, а по селу Черкасская Лозовая прилетели авиабомбы. Там пострадавших – двое.

В результате бытовых пожаров погибли двое людей.

«Пиротехническими подразделениями ГСЧС изъято и обезврежено 27 единиц взрывоопасных предметов», – добавили пожарные.

Читайте также: Синегубов: пять человек пострадали от «прилетов» по Харьковской области

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
