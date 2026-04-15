Двое людей погибли в бытовых пожарах – данные ГСЧС
Из 18 пожаров, которые ликвидировали за сутки спасатели, три начались после российских обстрелов Харькова, а также Харьковского и Чугуевского районов региона. Об этом проинформировали в ГУ ГСЧС Украины Харьковщины.
«14 апреля из-за удара вражеского беспилотника начался пожар на площади 18 квадратных метров на крыше частного дома Киевского района Харькова. Без пострадавших», – передают спасатели.
Также в ГСЧС напомнили, что из-за ударов БпЛА по Дергачам пострадали трое людей, а по селу Черкасская Лозовая прилетели авиабомбы. Там пострадавших – двое.
В результате бытовых пожаров погибли двое людей.
«Пиротехническими подразделениями ГСЧС изъято и обезврежено 27 единиц взрывоопасных предметов», – добавили пожарные.
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, пожары, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 15 апреля 2026 в 09:29;