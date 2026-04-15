Синегубов: пять человек пострадали от «прилетов» по Харьковской области

За сутки россияне обстреляли Харьков, а также 18 населенных пунктов области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Из-за обстрелов пострадали пятеро людей.

«В Дергачах пострадали мужчины 42, 43 и 46 лет; в с. Черкасская Лозовая Малоданиловской громады пострадали 37-летний мужчина и 74-летняя женщина. Враг атаковал БпЛА Киевский и Основянский районы Харькова», – рассказал Синегубов.

В течение минувших суток по Харьковщине ударило следующее вооружение:

14 КАБов;

12 БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет»;

четыре БпЛА типа «Молния»;

четыре fpv-дрона;

17 БпЛА (тип устанавливается).

Также начальник ХОВА сообщил, что за сутки россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области.