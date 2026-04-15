Синегубов: пять человек пострадали от «прилетов» по Харьковской области
За сутки россияне обстреляли Харьков, а также 18 населенных пунктов области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
Из-за обстрелов пострадали пятеро людей.
«В Дергачах пострадали мужчины 42, 43 и 46 лет; в с. Черкасская Лозовая Малоданиловской громады пострадали 37-летний мужчина и 74-летняя женщина. Враг атаковал БпЛА Киевский и Основянский районы Харькова», – рассказал Синегубов.
В течение минувших суток по Харьковщине ударило следующее вооружение:
- 14 КАБов;
- 12 БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- четыре БпЛА типа «Молния»;
- четыре fpv-дрона;
- 17 БпЛА (тип устанавливается).
Также начальник ХОВА сообщил, что за сутки россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области.
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака РФ, обстрел, прилет, синегубов, харьковщина;
Если вам интересна новость: «Синегубов: пять человек пострадали от «прилетов» по Харьковской области», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- Дата публикации материала: 15 апреля 2026 в 08:53;