Live

Синегубов: пять человек пострадали от «прилетов» по Харьковской области

Происшествия 08:53   15.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки россияне обстреляли Харьков, а также 18 населенных пунктов области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Из-за обстрелов пострадали пятеро людей.

«В Дергачах пострадали мужчины 42, 43 и 46 лет; в с. Черкасская Лозовая Малоданиловской громады пострадали 37-летний мужчина и 74-летняя женщина. Враг атаковал БпЛА Киевский и Основянский районы Харькова», – рассказал Синегубов.

В течение минувших суток по Харьковщине ударило следующее вооружение:

  • 14 КАБов;
  • 12 БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • четыре БпЛА типа «Молния»;
  • четыре fpv-дрона;
  • 17 БпЛА (тип устанавливается).

Также начальник ХОВА сообщил, что за сутки россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Синегубов: пять человек пострадали от «прилетов» по Харьковской области», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2026 в 08:53;

