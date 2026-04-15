Синєгубов: п’ятеро людей постраждали від “прильотів” по Харківській області

Події 08:53   15.04.2026
За добу росіяни обстріляли Харків та 18 населених пунктів області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Через обстріли постраждали п’ятеро людей.

У м. Дергачі постраждали чоловіки 42, 43 і 46 років; у с. Черкаська Лозова Малоданилівської громади постраждали 37-річний чоловік і 74-річна жінка. Ворог атакував БпЛА Київський та Основ’янський райони Харкова“, – розповів Синєгубов.

Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • 14 КАБів;
  • 12 БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • чотири БпЛА типу «Молния»;
  • чотири fpv-дрони;
  • 17 БпЛА (тип встановлюється).

Крім того, начальник ХОВА повідомив, що за добу росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру у Харкові, а також у Богодухівському, Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області.

Двоє людей загинули в побутових пожежах – дані ДСНС
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2026 в 08:53;

