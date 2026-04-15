Синєгубов: п’ятеро людей постраждали від “прильотів” по Харківській області
За добу росіяни обстріляли Харків та 18 населених пунктів області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Через обстріли постраждали п’ятеро людей.
“У м. Дергачі постраждали чоловіки 42, 43 і 46 років; у с. Черкаська Лозова Малоданилівської громади постраждали 37-річний чоловік і 74-річна жінка. Ворог атакував БпЛА Київський та Основ’янський райони Харкова“, – розповів Синєгубов.
Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:
- 14 КАБів;
- 12 БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- чотири БпЛА типу «Молния»;
- чотири fpv-дрони;
- 17 БпЛА (тип встановлюється).
Крім того, начальник ХОВА повідомив, що за добу росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру у Харкові, а також у Богодухівському, Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області.
- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2026 в 08:53;