Предупреждение для жителей Харькова и области: будет опасная погода

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в пятницу, 24 апреля.

«В течение суток 24 апреля по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», – отметили синоптики.

В связи с этим глава ХОВА Олег Синегубов призвал жителей быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

Напомним, опасную погоду прогнозировали в Харьковской области и сегодня, 23 апреля. Синоптики также предупреждали о сильном ветре. Кроме того, в регионе не отступают заморозки. Ночью 24 и 25 апреля в области ожидаются заморозки в воздухе 0 – 5°. Таким явлениям присвоили II уровень опасности, оранжевый.