Предупреждение для жителей Харькова и области: будет опасная погода

Общество 13:33   23.04.2026
Виктория Яковенко
Предупреждение для жителей Харькова и области: будет опасная погода Фото: пресс-служба ХОВА

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в пятницу, 24 апреля.

«В течение суток 24 апреля по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», – отметили синоптики.

В связи с этим глава ХОВА Олег Синегубов призвал жителей быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

Напомним, опасную погоду прогнозировали в Харьковской области и сегодня, 23 апреля. Синоптики также предупреждали о сильном ветре. Кроме того, в регионе не отступают заморозки. Ночью 24 и 25 апреля в области ожидаются заморозки в воздухе 0 – 5°. Таким явлениям присвоили II уровень опасности, оранжевый.

Автор: Виктория Яковенко
Новости Харькова — главное 23 апреля: сбитый «Шахед», новый руководитель СБУ
Новости Харькова — главное 23 апреля: сбитый «Шахед», новый руководитель СБУ
23.04.2026, 12:16
На Харьковщине — новый руководитель СБУ: Зеленский подписал указ
На Харьковщине — новый руководитель СБУ: Зеленский подписал указ
23.04.2026, 12:12
«Шахед» сбили над Харьковом 23 апреля: Терехов сообщил подробности (видео)
«Шахед» сбили над Харьковом 23 апреля: Терехов сообщил подробности (видео)
23.04.2026, 10:57
Сегодня 23 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 23 апреля 2026: какой праздник и день в истории
23.04.2026, 06:00
Часы вернули на место в Харькове (фото)
Часы вернули на место в Харькове (фото)
23.04.2026, 11:37
Предупреждение для жителей Харькова и области: будет опасная погода
Предупреждение для жителей Харькова и области: будет опасная погода
23.04.2026, 13:33

  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2026 в 13:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в пятницу, 24 апреля.".