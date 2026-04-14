Ночью на Харьковщине будет опасно: предупреждение синоптиков

В Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 15 апреля.

«Ночью 15 апреля по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Регионального центра по гидрометеорологии, сегодня в Харькове днем ​​прогнозируют дождь. Температура воздуха будет колебаться от 8 до 13° тепла. По области днем ​​также будет дождь. Температура воздуха днем ​​будет составлять 10 – 12° тепла.

