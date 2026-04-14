Ночью на Харьковщине будет опасно: предупреждение синоптиков

Общество 13:11   14.04.2026
Виктория Яковенко
Ночью на Харьковщине будет опасно: предупреждение синоптиков Фото: geograph.org.uk

В Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 15 апреля.

«Ночью 15 апреля по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Регионального центра по гидрометеорологии, сегодня в Харькове днем ​​прогнозируют дождь. Температура воздуха будет колебаться от 8 до 13° тепла. По области днем ​​также будет дождь. Температура воздуха днем ​​будет составлять 10 – 12° тепла.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Сергей Авраменко ответил на популярный весенний вопрос садоводов. В частности, рассказал, до какого времени можно обрабатывать сад бордоской жидкостью и что будет с листьями, если на них попадет раствор.

Взрывы вновь звучат в Харькове 14 апреля, есть пострадавшие (дополнено)
14.04.2026, 11:05
Шесть КАБов ударили по дамбе в Печенегах – Синегубов
14.04.2026, 11:53
Сегодня 14 апреля: какой праздник и день в истории
14.04.2026, 06:00
Новости Харькова – главное 14 апреля: взрывы в городе, дефицит крови
14.04.2026, 12:45
Куда утром ударили россияне, показали в прокуратуре (фото)
14.04.2026, 10:01
Ушел из дома и не вернулся: на Харьковщине ищут несовершеннолетнего
14.04.2026, 13:37

Если вам интересна новость: «Ночью на Харьковщине будет опасно: предупреждение синоптиков»

