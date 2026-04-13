Днем дождь и 13 тепла. Прогноз погоды на 14 апреля в Харькове и области

Погода 19:59   13.04.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоды на вторник, 14 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков, днем ​​прогнозируют дождь 🌧. Погоду ожидают облачную с прояснениями 🌥.
Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​возможны порывы 💨 до 15-20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 2 до 7° тепла, днем ​​от 8 до 13° тепла.

В Харькове ночью не ожидают существенных осадков, днем ​​прогнозируют дождь 🌧.
Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​прогнозируют порывы 💨 до 15-20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 4 – 6° тепла, днем ​​10 – 12° тепла.

Читайте также: Взрывы звучали в Харькове 13 апреля – что известно

Популярно
Взрывы звучали в Харькове 13 апреля – что известно
Взрывы звучали в Харькове 13 апреля – что известно
13.04.2026, 12:26
Новости Харькова – главное 13 апреля: удары по области, «прилеты» в городе
Новости Харькова – главное 13 апреля: удары по области, «прилеты» в городе
13.04.2026, 18:09
Два дня будут отключать газ в одном из районов Харькова: адреса
Два дня будут отключать газ в одном из районов Харькова: адреса
13.04.2026, 16:08
Погибший и семь пострадавших – россияне атаковали Харьковщину
Погибший и семь пострадавших – россияне атаковали Харьковщину
13.04.2026, 17:54
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области во вторник
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области во вторник
13.04.2026, 14:41
Днем дождь и 13 тепла. Прогноз погоды на 14 апреля в Харькове и области
Днем дождь и 13 тепла. Прогноз погоды на 14 апреля в Харькове и области
13.04.2026, 19:59

Новости по теме:

09.04.2026
Гроза надвигается на Харьковщину – синоптики предупреждают об опасности
08.04.2026
Ночью заморозки, днем +12. Прогноз погоды на 9 апреля в Харькове и области
05.04.2026
Ночью заморозки, днем +20. Прогноз погоды на 6 апреля в Харькове и области
05.04.2026
Заморозки на почве ожидают ночью 6 апреля в Харькове и области
03.04.2026
До 20 тепла и дожди. Прогноз погоды на 4 апреля в Харькове и области


