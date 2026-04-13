Днем дождь и 13 тепла. Прогноз погоды на 14 апреля в Харькове и области

Прогноз погоды на вторник, 14 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков, днем ​​прогнозируют дождь 🌧. Погоду ожидают облачную с прояснениями 🌥.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​возможны порывы 💨 до 15-20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 2 до 7° тепла, днем ​​от 8 до 13° тепла.

В Харькове ночью не ожидают существенных осадков, днем ​​прогнозируют дождь 🌧.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​прогнозируют порывы 💨 до 15-20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 4 – 6° тепла, днем ​​10 – 12° тепла.