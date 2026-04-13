Днем дождь и 13 тепла. Прогноз погоды на 14 апреля в Харькове и области
Прогноз погоды на вторник, 14 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков, днем прогнозируют дождь 🌧. Погоду ожидают облачную с прояснениями 🌥.
Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, днем возможны порывы 💨 до 15-20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 2 до 7° тепла, днем от 8 до 13° тепла.
В Харькове ночью не ожидают существенных осадков, днем прогнозируют дождь 🌧.
Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, днем прогнозируют порывы 💨 до 15-20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 4 – 6° тепла, днем 10 – 12° тепла.
- • Дата публикации материала: 13 апреля 2026 в 19:59;