Вдень дощ і 13 тепла. Прогноз погоди на 14 квітня у Харкові й області

Прогноз погоди на вівторок, 14 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області ніч пройде без істотних опадів, вдень прогнозують дощ 🌧. Погоду очікують хмарну з проясненнями 🌥.

Вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень можливі пориви 💨, до 15 – 20 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 2 до 7° тепла, вдень від 8 до 13° тепла.

У Харкові вночі не очікують істотних опадів, натомість вдень очікують дощ 🌧.

Вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень прогнозують пориви 💨 до 15 – 20 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 4 – 6° тепла, вдень 10 – 12° тепла.