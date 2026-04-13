Вдень дощ і 13 тепла. Прогноз погоди на 14 квітня у Харкові й області
Прогноз погоди на вівторок, 14 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області ніч пройде без істотних опадів, вдень прогнозують дощ 🌧. Погоду очікують хмарну з проясненнями 🌥.
Вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень можливі пориви 💨, до 15 – 20 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 2 до 7° тепла, вдень від 8 до 13° тепла.
У Харкові вночі не очікують істотних опадів, натомість вдень очікують дощ 🌧.
Вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень прогнозують пориви 💨 до 15 – 20 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 4 – 6° тепла, вдень 10 – 12° тепла.
Читайте також: Вибухи лунали у Харкові 13 квітня – що відомо
Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 19:59;