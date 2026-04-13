Live

Вдень дощ і 13 тепла. Прогноз погоди на 14 квітня у Харкові й області

Погода 19:59   13.04.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоди на вівторок, 14 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області ніч пройде без істотних опадів, вдень прогнозують дощ 🌧. Погоду очікують хмарну з проясненнями 🌥.

Вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень можливі пориви 💨, до 15 – 20 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 2 до 7° тепла, вдень від 8 до 13° тепла.

 

У Харкові вночі не очікують істотних опадів, натомість вдень очікують дощ 🌧.

Вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень прогнозують пориви 💨 до 15 – 20 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 4 – 6° тепла, вдень 10 – 12° тепла.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вдень дощ і 13 тепла. Прогноз погоди на 14 квітня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на вівторок, 14 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".