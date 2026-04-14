Вночі на Харківщині буде небезпечно: попередження синоптиків

У Регіональному центрі з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 15 квітня.

«Вночі 15 квітня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Регіонального центру з гідрометеорології сьогодні у Харкові вдень прогнозують дощ. Температура повітря вдень коливатиметься від 8 до 13° тепла. По області вдень також дощитиме. Температура повітря вдень становитиме 10 – 12° тепла.

