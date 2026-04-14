Вночі на Харківщині буде небезпечно: попередження синоптиків

Суспільство 13:11   14.04.2026
Вікторія Яковенко
У Регіональному центрі з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 15 квітня.

«Вночі 15 квітня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Регіонального центру з гідрометеорології сьогодні у Харкові вдень прогнозують дощ. Температура повітря вдень коливатиметься від 8 до 13° тепла. По області вдень також дощитиме. Температура повітря вдень становитиме 10 – 12° тепла.

Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН Сергій Авраменко відповів на популярне весняне запитання садівників. Зокрема розповів, до якого часу можна обробляти сад бордоською рідиною та що буде з листям, якщо на них потрапить розчин.

  • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2026 в 13:11;

