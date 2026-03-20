У суботу буде небезпечно: жителів Харківщини попередили про шквали

Суспільство 13:05   20.03.2026
Вікторія Яковенко
У Регіональному центрі з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області завтра, 21 березня.

“Вдень 21 березня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий”, – пишуть синоптики.

Нагадаємо, сьогодні, 20 березня, у Харківській області вдень місцями прогнозували невеликий дощ. За даними Регіонального центру з гідрометеорології, по області температура повітря вдень становитиме від 7 до 12 градусів тепла. У Харкові – вдень від 9 до 11º тепла. Також синоптики попереджали про туман.

