До 12 тепла і дощ. Прогноз погоди на 20 березня у Харкові й області
Фото: Василь Голосний
Прогноз погоди на п’ятницю, 20 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі місцями очікують дощ 🌧, вдень місцями прогнозують невеликий дощ 🌧. Вночі та вранці місцями можливий туман 🌫. Загалом буде хмарна погода ☁️.
Вітер прогнозують північно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 0 до 5° тепла, вдень від 7 до 12º тепла.
У Харкові вночі прогнозують дощ 🌧, вдень можливий невеликий дощ 🌧. Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫.
Вітер буде північно-східнийс, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 1 – 3° тепла, вдень 9 – 11º тепла.
- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2026 в 19:57;