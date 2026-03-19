До 12 тепла і дощ. Прогноз погоди на 20 березня у Харкові й області

Погода 19:57   19.03.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоди на п’ятницю, 20 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі місцями очікують дощ 🌧, вдень місцями прогнозують невеликий дощ 🌧. Вночі та вранці місцями можливий туман 🌫. Загалом буде хмарна погода ☁️.

Вітер прогнозують північно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 0 до 5° тепла, вдень від 7 до 12º тепла.

 

У Харкові вночі прогнозують дощ 🌧, вдень можливий невеликий дощ 🌧. Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫.

Вітер буде північно-східнийс, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 1 – 3° тепла, вдень 9 – 11º тепла.

Якщо вам цікава новина: «До 12 тепла і дощ. Прогноз погоди на 20 березня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2026 в 19:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на п’ятницю, 20 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".