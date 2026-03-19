До 12 тепла і дощ. Прогноз погоди на 20 березня у Харкові й області

Прогноз погоди на п’ятницю, 20 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі місцями очікують дощ 🌧, вдень місцями прогнозують невеликий дощ 🌧. Вночі та вранці місцями можливий туман 🌫. Загалом буде хмарна погода ☁️.

Вітер прогнозують північно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 0 до 5° тепла, вдень від 7 до 12º тепла.

У Харкові вночі прогнозують дощ 🌧, вдень можливий невеликий дощ 🌧. Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫.

Вітер буде північно-східнийс, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 1 – 3° тепла, вдень 9 – 11º тепла.