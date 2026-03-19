До 12 тепла и дождь. Прогноз погоды на 20 марта в Харькове и области

Погода 19:57   19.03.2026
Оксана Якушко
До 12 тепла и дождь. Прогноз погоды на 20 марта в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на пятницу, 20 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью местами ожидают дождь 🌧, днем ​​местами прогнозируют небольшой дождь 🌧. Ночью и утром местами возможен туман. В целом, будет держаться облачная погода ☁️.
Ветер прогнозируют северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 0 до 5° тепла, днем ​​от 7 до 12 тепла.

В Харькове ночью прогнозируют дождь 🌧, днем ​​возможен небольшой дождь 🌧. Ночью и утром ожидают слабый туман 🌫.
Ветер будет северо-восточный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 1 – 3° тепла, днем ​​9 – 11º тепла.

Автор: Оксана Якушко
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «До 12 тепла и дождь. Прогноз погоды на 20 марта в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 марта 2026 в 19:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на пятницу, 20 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".