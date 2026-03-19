До 12 тепла и дождь. Прогноз погоды на 20 марта в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на пятницу, 20 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью местами ожидают дождь 🌧, днем местами прогнозируют небольшой дождь 🌧. Ночью и утром местами возможен туман. В целом, будет держаться облачная погода ☁️.
Ветер прогнозируют северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 0 до 5° тепла, днем от 7 до 12 тепла.
В Харькове ночью прогнозируют дождь 🌧, днем возможен небольшой дождь 🌧. Ночью и утром ожидают слабый туман 🌫.
Ветер будет северо-восточный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 1 – 3° тепла, днем 9 – 11º тепла.
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- • Дата публикации материала: 19 марта 2026 в 19:57;