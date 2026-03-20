Вранці ворог атакував Чугуїв: є постраждалі, пошкоджені десять домів

Події 10:50   20.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
 Мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що вранці 20 березня близько 09:05 росіяни вдарили безпілотником по місту.

Доповнено о 10:50. Мінаєва уточнила, що повністю зруйновано домоволодіння. Ще десять будинків – пошкоджено.

“Поранена одна людина, ще одна отримала гостру реакцію на стрес”, – додала мер.

Доповнено о 10:07. У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що удар прийшовся по приватному сектору.

“В результаті обстрілу сталися руйнації та пожежа. Горіли гараж та прибудова до житлового будинку на загальній площі 60 кв. м. За попередніми даними, постраждав чоловік 1980 року народження”, – додали рятувальники.

09:42. “Приліт” прийшовся по одному з мікрорайонів міста. Вже відомо про двох постраждалих.

Пошкодження отримало приватне домоволодіння. На місце “прильоту” виїхали екстрені служби. Наразі ведеться обстеження на наявність інших постраждалих та встановлюються масштаби руйнувань“, – додала Мінаєва.

Зазначимо, що тривога о 09:05 пролунала і в Харкові. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ попередили, що Харківщину полетіли авіабомби. Раніше українські захисники також писали про групу БпЛА, яка летить у бік Чугуєва.

Експрацівник ТЦК, який побив вчителя в Харкові, намагався оскаржити вирок
Вранці ворог атакував Чугуїв: є постраждалі, пошкоджені десять домів
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
Вибух у Харкові: Терехов розповів, куди “прилетіло”
Сьогодні в Харківській області знову відключатимуть світло
Сьогодні 20 березня 2026: яке свято та день в історії
Якщо вам цікава новина: «Вранці ворог атакував Чугуїв: є постраждалі, пошкоджені десять домів», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2026 в 10:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що " Мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що вранці 20 березня близько 09:05 росіяни вдарили безпілотником по місту.".