Вранці ворог атакував Чугуїв: є постраждалі, пошкоджені десять домів
Мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що вранці 20 березня близько 09:05 росіяни вдарили безпілотником по місту.
Доповнено о 10:50. Мінаєва уточнила, що повністю зруйновано домоволодіння. Ще десять будинків – пошкоджено.
“Поранена одна людина, ще одна отримала гостру реакцію на стрес”, – додала мер.
Доповнено о 10:07. У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що удар прийшовся по приватному сектору.
09:42. “Приліт” прийшовся по одному з мікрорайонів міста. Вже відомо про двох постраждалих.
“Пошкодження отримало приватне домоволодіння. На місце “прильоту” виїхали екстрені служби. Наразі ведеться обстеження на наявність інших постраждалих та встановлюються масштаби руйнувань“, – додала Мінаєва.
Зазначимо, що тривога о 09:05 пролунала і в Харкові. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ попередили, що Харківщину полетіли авіабомби. Раніше українські захисники також писали про групу БпЛА, яка летить у бік Чугуєва.
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вранці ворог атакував Чугуїв: є постраждалі, пошкоджені десять домів», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2026 в 10:50;