Вранці ворог атакував Чугуїв: є постраждалі, пошкоджені десять домів

Мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що вранці 20 березня близько 09:05 росіяни вдарили безпілотником по місту.

Доповнено о 10:50. Мінаєва уточнила, що повністю зруйновано домоволодіння. Ще десять будинків – пошкоджено.

“Поранена одна людина, ще одна отримала гостру реакцію на стрес”, – додала мер.

Доповнено о 10:07. У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що удар прийшовся по приватному сектору.

“В результаті обстрілу сталися руйнації та пожежа. Горіли гараж та прибудова до житлового будинку на загальній площі 60 кв. м. За попередніми даними, постраждав чоловік 1980 року народження”, – додали рятувальники.

09:42. “Приліт” прийшовся по одному з мікрорайонів міста. Вже відомо про двох постраждалих.

“Пошкодження отримало приватне домоволодіння. На місце “прильоту” виїхали екстрені служби. Наразі ведеться обстеження на наявність інших постраждалих та встановлюються масштаби руйнувань“, – додала Мінаєва.

Зазначимо, що тривога о 09:05 пролунала і в Харкові. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ попередили, що Харківщину полетіли авіабомби. Раніше українські захисники також писали про групу БпЛА, яка летить у бік Чугуєва.