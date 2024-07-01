Чугуїв на Харківщині взимку буде з теплом: прийшло енергообладнання (відео)
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Чотири когенераційні установки (обладнання, що виробляє електроенергію та тепло) отримало місто Чугуїв Харківської області.
Наразі триває підготовка до їхнього монтажу, розповіла голова громади Галина Мінаєва.
“Щоб із нового опалювального сезону всі установки були в робочому стані. Завдяки цим установкам 75% населення нашої громади будуть з теплом”, – повідомила вона.
Мінаєва також зазначила, що торік місто отримало дві когенераційні установки, які вже працюють. Це дороге обладнання, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, передала Чехія. Потужність кожної установки – 200 кВт. Одну з них встановили у лікарні.
Відео: ХОВА
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: зима, когенерационные установки, минаева, отопительный сезон, сінєгубов, Харків, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 20:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири когенераційні установки (обладнання, що виробляє електроенергію та тепло) отримало місто Чугуїв Харківської області.".