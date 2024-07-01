Чугуев на Харьковщине зимой будет с теплом: пришло энергооборудование (видео)

Четыре когенерационные установки (оборудование, вырабатывающее электроэнергию и тепло) получил город Чугуев Харьковской области.

Сейчас идет подготовка к их монтажу, рассказала глава громады Галина Минаева.

«Чтобы с нового отопительного сезона все установки были в рабочем состоянии. Благодаря этим установкам 75% населения нашей громады будут с теплом», — сообщила она.

Минаева также отметила, что в прошлом году город получил две когенерационные установки, которые уже работают. Это дорогостоящее оборудование, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, передала Чехия. Мощность каждой установки — 200 кВт. Одну из них установили в больнице.

Видео: ХОВА