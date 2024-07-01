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Чугуев на Харьковщине зимой будет с теплом: пришло энергооборудование (видео)

Общество 20:11   01.07.2024
Елена Нагорная
Чугуев на Харьковщине зимой будет с теплом: пришло энергооборудование (видео) Скриншот

Четыре когенерационные установки (оборудование, вырабатывающее электроэнергию и тепло) получил город Чугуев Харьковской области.

Сейчас идет подготовка к их монтажу, рассказала глава громады Галина Минаева.

«Чтобы с нового отопительного сезона все установки были в рабочем состоянии. Благодаря этим установкам 75% населения нашей громады будут с теплом», — сообщила она.

Минаева также отметила, что в прошлом году город получил две когенерационные установки, которые уже работают. Это дорогостоящее оборудование, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, передала Чехия. Мощность каждой установки — 200 кВт. Одну из них установили в больнице.

Видео: ХОВА

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 20:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре когенерационные установки (оборудование, вырабатывающее электроэнергию и тепло) получил город Чугуев Харьковской области.".