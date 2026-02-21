Ранковий удар по центру Чугуєва сьогодні: що відомо

Мер Чугуєва Галина Мінаєва розповіла, що окупанти випустили БпЛА по центру міста о 08:46.

“Внаслідок прильоту зафіксовані пошкодження вікон в багатоповерховому будинку та в лікувальному закладі. На щастя, постраждалих серед мешканців немає“, – уточнила Мінаєва.

І додала, що наразі у місті ліквідують наслідки удару.

Раніше МГ “Обʼєктив” передавала: у ГУ Національної поліції в Харківській області уточнили, що протягом минулої доби росіяни атакували Харків, а також Харківський, Ізюмський та Куп’янський райони безпілотниками різних типів. Через удари по Куп’янську-Вузловому постраждали чоловіки 46-ти та 43-х років. А у Великобурлуцькій громаді загинули двоє поліцейських. Ще один правоохоронець та двоє цивільних – поранені. Як розповіли в поліції, окупанти випустили дрон по службовому авто.