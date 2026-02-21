Live

Ранковий удар по центру Чугуєва сьогодні: що відомо

Події 12:55   21.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ранковий удар по центру Чугуєва сьогодні: що відомо

Мер Чугуєва Галина Мінаєва розповіла, що окупанти випустили БпЛА по центру міста о 08:46. 

Внаслідок прильоту зафіксовані пошкодження вікон в багатоповерховому будинку та в лікувальному закладі. На щастя, постраждалих серед мешканців немає“, – уточнила Мінаєва.

І додала, що наразі у місті ліквідують наслідки удару.

Раніше МГ “Обʼєктив” передавала: у ГУ Національної поліції в Харківській області уточнили, що протягом минулої доби росіяни атакували Харків, а також Харківський, Ізюмський та Куп’янський райони безпілотниками різних типів. Через удари по Куп’янську-Вузловому постраждали чоловіки 46-ти та 43-х років. А у Великобурлуцькій громаді загинули двоє поліцейських. Ще один правоохоронець та двоє цивільних – поранені. Як розповіли в поліції, окупанти випустили дрон по службовому авто.

Читайте також: У Харкові затримали ймовірного наркокур’єра

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Співробітницю харківського КП підозрюють у службовій недбалості
Співробітницю харківського КП підозрюють у службовій недбалості
21.02.2026, 13:58
У поліції показали результати російських ударів по регіону
У поліції показали результати російських ударів по регіону
21.02.2026, 10:39
У Харкові затримали ймовірного наркокур’єра
У Харкові затримали ймовірного наркокур’єра
21.02.2026, 11:35
Новини Харкова — головне 21 лютого: пʼятеро постраждалих, бої
Новини Харкова — головне 21 лютого: пʼятеро постраждалих, бої
21.02.2026, 10:22
Сьогодні 21 лютого 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 21 лютого 2026: яке свято та день в історії
21.02.2026, 06:00
Синєгубов: за добу на Харківщині – п’ятеро постраждалих
Синєгубов: за добу на Харківщині – п’ятеро постраждалих
21.02.2026, 09:00

Новини за темою:

11.10.2025
Армія РФ атакувала Чугуїв: вирувала пожежа, відключали світло, постраждалий
01.07.2024
Чугуїв на Харківщині взимку буде з теплом: прийшло енергообладнання (відео)
02.05.2024
Чугуїв готують до опалювального сезону: мер повідомила, на чому роблять акцент
22.03.2024
«Перші успіхи є»: у Чугуєві обіцяють найближчим часом відновити водопостачання
08.03.2024
Чугуїв без води: С-300 пошкодила магістральний водопровід


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ранковий удар по центру Чугуєва сьогодні: що відомо», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2026 в 12:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Чугуєва Галина Мінаєва розповіла, що окупанти випустили БпЛА по центру міста о 08:46. ".