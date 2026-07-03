Live

На Харківщині знайшли чоловіка, який «замінував» автовокзал – поліція

Суспільство 12:34   03.07.2026
Вікторія Яковенко
На Харківщині знайшли чоловіка, який «замінував» автовокзал – поліція Фото: ГУНП в Харківській області

30 червня правоохоронці отримали повідомлення про нібито підготовку вибуху на автовокзалі в місті Чугуїв. Інформація не підтвердилась.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, після дзвінка правоохоронці негайно прибули на місце. Вони провели евакуацію людей, обстежили будівлю автовокзалу та прилеглу територію. В результаті перевірки вибухонебезпечних предметів чи речовин не виявили.

Копи розшукали, хто саме повідомив про «замінування». У поліції кажуть: порушником виявився 33-річний житель селища Великий Бурлук.

«Попередньо встановлено, що напередодні між чоловіком та працівниками одного з автовокзалів Харкова виник конфлікт. Перебуваючи в автобусі, він зателефонував на спецлінію «102» та повідомив неправдиву інформацію про загрозу вибуху», – встановили правоохоронці.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) ККУ.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали 29-річного чоловіка, який, за даними слідства, двічі повідомляв про «замінування» будівлі обленерго. Як розповіли у Харківській обласній прокуратурі, 21 листопада 2024 року близько 13:00 фігурант написав листа на офіційну електронну пошту АТ «Харківобленерго», де повідомив, що будівля підприємства нібито замінована. Також він додатково написав: «не скасуєте відключення світла – злетите у повітря».

Читайте також: Українців попереджають: росіяни видають себе за працівників СБУ

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

По Харкову вдарили БпЛА: попередньо, є постраждалі (доповнюється)
По Харкову вдарили БпЛА: попередньо, є постраждалі (доповнюється)
03.07.2026, 14:05
Без світла у вихідні будуть мешканці двох районів Харкова: адреси
Без світла у вихідні будуть мешканці двох районів Харкова: адреси
03.07.2026, 11:05
Черговий наступ на Харків? Коваленко про Козачу Лопань та панікерів
Черговий наступ на Харків? Коваленко про Козачу Лопань та панікерів
03.07.2026, 11:52
Не заплатили 73 млн грн податків: фермерів підозрюють у махінаціях із ПДВ
Не заплатили 73 млн грн податків: фермерів підозрюють у махінаціях із ПДВ
03.07.2026, 11:30
Каналізацію скидали в річку на Харківщині майже 9 місяців – прокуратура
Каналізацію скидали в річку на Харківщині майже 9 місяців – прокуратура
03.07.2026, 10:21
Новини Харкова – головне 3 липня: активізація на фронті, “приліт” БпЛА
Новини Харкова – головне 3 липня: активізація на фронті, “приліт” БпЛА
03.07.2026, 14:00

Новини за темою:

03.07.2026
Які електрички на Харківщині змінять графік з 4 липня: інформація УЗ
02.07.2026
13 «шахедів» знищили прикордонники на Харківщині: як збивали БпЛА (відео)
01.07.2026
Двоє чоловіків потонули на Харківщині: поліція повідомила подробиці трагедій
01.07.2026
Воювали за РФ на Харківщині й пограбували чоловіка: кого вважають зрадниками
01.07.2026
Ситуація зі світлом: де найскладніше, про що просять споживачів – Міненерго


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Харківщині знайшли чоловіка, який «замінував» автовокзал – поліція», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2026 в 12:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 червня правоохоронці отримали повідомлення про нібито підготовку вибуху на автовокзалі в місті Чугуїв. Інформація не підтвердилась.".