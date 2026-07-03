На Харківщині знайшли чоловіка, який «замінував» автовокзал – поліція

30 червня правоохоронці отримали повідомлення про нібито підготовку вибуху на автовокзалі в місті Чугуїв. Інформація не підтвердилась.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, після дзвінка правоохоронці негайно прибули на місце. Вони провели евакуацію людей, обстежили будівлю автовокзалу та прилеглу територію. В результаті перевірки вибухонебезпечних предметів чи речовин не виявили.

Копи розшукали, хто саме повідомив про «замінування». У поліції кажуть: порушником виявився 33-річний житель селища Великий Бурлук.

«Попередньо встановлено, що напередодні між чоловіком та працівниками одного з автовокзалів Харкова виник конфлікт. Перебуваючи в автобусі, він зателефонував на спецлінію «102» та повідомив неправдиву інформацію про загрозу вибуху», – встановили правоохоронці.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) ККУ.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали 29-річного чоловіка, який, за даними слідства, двічі повідомляв про «замінування» будівлі обленерго. Як розповіли у Харківській обласній прокуратурі, 21 листопада 2024 року близько 13:00 фігурант написав листа на офіційну електронну пошту АТ «Харківобленерго», де повідомив, що будівля підприємства нібито замінована. Також він додатково написав: «не скасуєте відключення світла – злетите у повітря».