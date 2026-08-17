Вдарив сина ножем у живіт: чоловіку на Харківщині вручили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру 69-річному чоловіку, який, за даними слідства, під час конфлікту кинувся з ножем на власного сина.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, 15 серпня отримали повідомлення про те, що до лікарні шпиталізували 34-річного чоловіка із проникаючим ножовим пораненням.

«Тілесні ушкодження чоловік отримав від свого батька. Під час спільного вживання алкогольних напоїв між родичами виник конфлікт на побутовому ґрунті, який переріс у бійку. У ході сварки чоловік завдав синові удар ножем у живіт», – з’ясували правоохоронці.

Копи затримали батька. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає до 8 років тюрми.

Нагадаємо, 12 років у в’язниці проведе 55-річний чоловік, який, за даними слідство, вбив власну матір на Харківщині. Злочин стався у січні 2021 року в місті Чугуїв, повідомляли в Харківській обласній прокуратурі.