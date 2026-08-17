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Ударил сына ножом в живот: мужчине на Харьковщине вручили подозрение

Происшествия 16:13   17.08.2026
Виктория Яковенко
Ударил сына ножом в живот: мужчине на Харьковщине вручили подозрение Фото: пресс-служба ХОВА

Правоохранители сообщили о подозрении 69-летнему мужчине, который, по данным следствия, во время конфликта бросился с ножом на собственного сына.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 15 августа получили сообщение о том, что в больницу госпитализировали 34-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением.

«Телесные повреждения мужчина получил от своего отца. Во время совместного употребления алкогольных напитков между родственниками возник конфликт на бытовой почве, переросший в драку. В ходе ссоры мужчина нанес сыну удар ножом в живот», — выяснили правоохранители.

Копы задержали отца. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.

ударил сына ножом в живот мужчина на Харьковщине

ударил сына ножом в живот мужчина на Харьковщине

ударил сына ножом в живот мужчина на Харьковщине

Напомним, 12 лет в тюрьме проведет 55-летний мужчина, который, по данным следствия, убил собственную мать на Харьковщине. Преступление произошло в январе 2021 года в городе Чугуеве, сообщали в Харьковской областной прокуратуре.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2026 в 16:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 69-летнему мужчине, который, по данным следствия, во время конфликта бросился с ножом на собственного сына.".