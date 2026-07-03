Live

На Харьковщине нашли мужчину, который «заминировал» автовокзал – полиция

Общество 12:34   03.07.2026
Виктория Яковенко
На Харьковщине нашли мужчину, который «заминировал» автовокзал – полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

30 июня правоохранители получили сообщение о якобы подготовке взрыва на автовокзале в Чугуеве. Информация не подтвердилась.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, после звонка правоохранители немедленно прибыли на место. Они провели эвакуацию людей, обследовали здание автовокзала и ближайшую территорию. В результате проверки взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.

Копы разыскала, кто именно сообщил о «заминировании». В полиции говорят: нарушителем оказался 33-летний житель поселка Великий Бурлук.

«Предварительно установлено, что накануне между мужчиной и работниками одного из автовокзалов Харькова возник конфликт. Находясь в автобусе, он позвонил по телефону на спецлинию «102» и сообщил ложную информацию об угрозе взрыва», — установили правоохранители.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УКУ.

Напомним, ранее в Харькове задержали 29-летнего мужчину, который, по данным следствия, дважды сообщал о «заминировании» здания облэнерго. Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, 21 ноября 2024 года около 13:00 фигурант написал письмо на официальную электронную почту АО «Харьковоблэнерго», где сообщил, что здание предприятия якобы заминировано. Также он дополнительно написал: «не отмените отключение света – взлетите на воздух».

Читайте также: Украинцев предупреждают: россияне выдают себя за работников СБУ

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Памятники в Харькове под снос: деколонизаторы опубликовали список
Памятники в Харькове под снос: деколонизаторы опубликовали список
02.07.2026, 20:53
Сегодня 3 июля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 июля 2026: какой праздник и день в истории
03.07.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 3 июля: активизация на фронте, «прилет» БпЛА
Новости Харькова — главное 3 июля: активизация на фронте, «прилет» БпЛА
03.07.2026, 14:00
Без света в выходные будут жители в двух районах Харькова: адреса
Без света в выходные будут жители в двух районах Харькова: адреса
03.07.2026, 11:05
По Харькову ударили БпЛА: предварительно, есть пострадавшие (дополняется)
По Харькову ударили БпЛА: предварительно, есть пострадавшие (дополняется)
03.07.2026, 14:05
«Пытаются лезть со всех сторон» — Трегубов о ситуации в районе Казачьей Лопани
«Пытаются лезть со всех сторон» — Трегубов о ситуации в районе Казачьей Лопани
03.07.2026, 10:01

Новости по теме:

03.07.2026
Какие электрички на Харьковщине изменят график с 4 июля: информация УЗ
02.07.2026
13 «Шахедов» уничтожили пограничники на Харьковщине: как сбивали БпЛА (видео)
01.07.2026
Двое мужчин утонули на Харьковщине: полиция сообщила подробности трагедий
01.07.2026
Воевали за РФ на Харьковщине и ограбили мужчину: кого считают предателями
01.07.2026
Ситуация со светом: где сложнее всего, о чем просят потребителей – Минэнерго


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Харьковщине нашли мужчину, который «заминировал» автовокзал – полиция», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 июля 2026 в 12:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 июня правоохранители получили сообщение о якобы подготовке взрыва на автовокзале в Чугуеве. Информация не подтвердилась.".