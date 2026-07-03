На Харьковщине нашли мужчину, который «заминировал» автовокзал – полиция

30 июня правоохранители получили сообщение о якобы подготовке взрыва на автовокзале в Чугуеве. Информация не подтвердилась.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, после звонка правоохранители немедленно прибыли на место. Они провели эвакуацию людей, обследовали здание автовокзала и ближайшую территорию. В результате проверки взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.

Копы разыскала, кто именно сообщил о «заминировании». В полиции говорят: нарушителем оказался 33-летний житель поселка Великий Бурлук.

«Предварительно установлено, что накануне между мужчиной и работниками одного из автовокзалов Харькова возник конфликт. Находясь в автобусе, он позвонил по телефону на спецлинию «102» и сообщил ложную информацию об угрозе взрыва», — установили правоохранители.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УКУ.

Напомним, ранее в Харькове задержали 29-летнего мужчину, который, по данным следствия, дважды сообщал о «заминировании» здания облэнерго. Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, 21 ноября 2024 года около 13:00 фигурант написал письмо на официальную электронную почту АО «Харьковоблэнерго», где сообщил, что здание предприятия якобы заминировано. Также он дополнительно написал: «не отмените отключение света – взлетите на воздух».