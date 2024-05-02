Чугуїв готують до опалювального сезону: мер повідомила, на чому роблять акцент
Мер Чугуєва Галина Мінаєва зазначила: майбутній опалювальний сезон стане надскладним.
Чугуїв під Харковом, по якому регулярно прилітають російські ракети С-300, вже готують до опалювального сезону.
“Тривають роботи з реконструкції мереж, монтування когенераційних установок та іншого енергоощадного обладнання. Навіть не фахівцям сьогодні зрозуміло, що наступний опалювальний сезон буде для України надскладним через кризову ситуацію в енергосистемі. Тож намагаємось при підготовці до нього орієнтуватись в першу чергу саме на енергоощадну складову”, – повідомила мер міста Галина Мінаєва.
Вона повідомила, що місцеве підприємство теплових мереж має нового керівника. Мер розраховує, що колектив підприємства зробить все, що від нього залежить, щоб у квартирах Чугуєва наступної зими було тепло.
Читайте також: На Харківщині утворилися борги із зарплат у співробітників теплоенерго
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: минаева, новини Харкова, отопительный сезон, Чугуїв;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чугуїв готують до опалювального сезону: мер повідомила, на чому роблять акцент»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 09:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Чугуєва Галина Мінаєва зазначила: майбутній опалювальний сезон стане надскладним".