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Чугуїв готують до опалювального сезону: мер повідомила, на чому роблять акцент

Суспільство 09:51   02.05.2024
Оксана Горун
Чугуїв готують до опалювального сезону: мер повідомила, на чому роблять акцент Фото: Галина Мінаєва/телеграм

Мер Чугуєва Галина Мінаєва зазначила: майбутній опалювальний сезон стане надскладним.

Чугуїв під Харковом, по якому регулярно прилітають російські ракети С-300, вже готують до опалювального сезону.

“Тривають роботи з реконструкції мереж, монтування когенераційних установок та іншого енергоощадного обладнання. Навіть не фахівцям сьогодні зрозуміло, що наступний опалювальний сезон буде для України надскладним через кризову ситуацію в енергосистемі. Тож намагаємось при підготовці до нього орієнтуватись в першу чергу саме на енергоощадну складову”, – повідомила мер міста Галина Мінаєва.

енергоефективність в опаленні
Фото: Галина Мінаєва/телеграм

Вона повідомила, що місцеве підприємство теплових мереж має нового керівника. Мер розраховує, що колектив підприємства зробить все, що від нього залежить, щоб у квартирах Чугуєва наступної зими було тепло.

Чугуїв готують до опалювального сезону 2024/2025
Фото: Галина Мінаєва/телеграм

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 09:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Чугуєва Галина Мінаєва зазначила: майбутній опалювальний сезон стане надскладним".