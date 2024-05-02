Чугуїв готують до опалювального сезону: мер повідомила, на чому роблять акцент

Мер Чугуєва Галина Мінаєва зазначила: майбутній опалювальний сезон стане надскладним.

Чугуїв під Харковом, по якому регулярно прилітають російські ракети С-300, вже готують до опалювального сезону.

“Тривають роботи з реконструкції мереж, монтування когенераційних установок та іншого енергоощадного обладнання. Навіть не фахівцям сьогодні зрозуміло, що наступний опалювальний сезон буде для України надскладним через кризову ситуацію в енергосистемі. Тож намагаємось при підготовці до нього орієнтуватись в першу чергу саме на енергоощадну складову”, – повідомила мер міста Галина Мінаєва.

Вона повідомила, що місцеве підприємство теплових мереж має нового керівника. Мер розраховує, що колектив підприємства зробить все, що від нього залежить, щоб у квартирах Чугуєва наступної зими було тепло.