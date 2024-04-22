На Харківщині утворилися борги із зарплат у співробітників теплоенерго

Про серйозні фінансові проблеми лозівського КП “Теплоенерго” повідомив мер Лозової на Харківщині Сергій Зеленський.

“На теплопостачальних підприємствах Лозівської громади склалася вкрай загрозлива ситуація”, – заявив Зеленський у фейсбуці.

За його даними, КП “Теплоенерго” держава заборгувала майже 170 млн грн компенсації різниці тарифів. З тих грошей, які надходять на рахунки тепловиків, 65% “забирають газовики”, а залишку – 35% – “не вистачає навіть на першочергові платежі”.

“Вперше за вісім років є затримки заробітної плати, виникли борги за електроенергію та податки. Підприємство не може виплачувати навіть реструктуризацію боргів – загрожують суди та арешти рахунків. Щоб розпочати опалювальний сезон, необхідно мінімально 40 млн грн“, – повідомив мер Лозової.

Він провів нараду з фахівцями галузі та зазначив, що керівництво громади продовжує звертатися до уряду країни, а також надавати комунальникам підтримку з місцевого бюджету.

“У першу чергу заробітну плату виплачують робітникам, а вже потім адміністрації підприємств. Шукаємо альтернативні рішення щодо розподілу розрахунків. Працюємо з населенням зі сплати боргів, хоча розуміємо скрутне становище людей“, – доповнив Зеленський.