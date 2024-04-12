70% фінансування на дороги Харківщини у 2024-му піде на погашення боргів

На сесії Харківської облради начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алексєєв повідомив, що шляховики області в боргах, в облавтодорі – затримки зарплат. Дороги навіть посипали піском узимку – в борг.

“З тих коштів, які доведено у нас на 2024 рік, 70% ми витратимо на погашення боргу. Я підкреслюю, що дві третини тих коштів, які виділені нам на 2024 рік, будуть використані на погашення боргів, які були напрацьовані за минулий рік і за осінньо-зимовий період цього року, який, підкреслюю, що підрядні організації працювали в борг. Проводили чистку та посипку автомобільних доріг державного значення”, – заявив Алексєєв, відповідаючи на запитання депутатів.

Він також зазначив, що в боргах – не лише Служба, а й підрядники.

“Підрядна організація Харківський облавтодор уже на певну кількість наших завдань щодо виконання робіт, навіть демонтаж знаків зимового утримання не реагує, тому що нестача коштів катастрофічна, невиплата заробітної плати“, – сказав начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури.

У тому числі через неможливість вчасно заплатити за роботи затримався ремонт Київської траси (М-03).

“Ми очікували фінансування на початку березня, а проплати пішли лише ось нещодавно, й були проблеми в підрядних організацій з оборотними коштами. Тобто банально нічим було заплатити заробітну плату людям, які працювали, закупити ГСМ та матеріали. Ми навіть перекидали бригади та матеріали з інших областей, тому що в нас закінчилися ресурси для роботи. Були такі випадки, але все ж таки цю задачу ми виконуємо“, – зазначив Андрій Алексєєв.