Live
  • Пт 12.04.2024
  • Харків  +18°С
  • USD 39.17
  • EUR 42.02

70% фінансування на дороги Харківщини у 2024-му піде на погашення боргів

Суспільство 09:11   12.04.2024
Оксана Горун
70% фінансування на дороги Харківщини у 2024-му піде на погашення боргів Фото: СВіРІ в Харківській області

На сесії Харківської облради начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алексєєв повідомив, що шляховики області в боргах, в облавтодорі – затримки зарплат. Дороги навіть посипали піском узимку – в борг.

“З тих коштів, які доведено у нас на 2024 рік, 70% ми витратимо на погашення боргу. Я підкреслюю, що дві третини тих коштів, які виділені нам на 2024 рік, будуть використані на погашення боргів, які були напрацьовані за минулий рік і за осінньо-зимовий період цього року, який, підкреслюю, що підрядні організації працювали в борг. Проводили чистку та посипку автомобільних доріг державного значення”, – заявив Алексєєв, відповідаючи на запитання депутатів.

Він також зазначив, що в боргах – не лише Служба, а й підрядники.

“Підрядна організація Харківський облавтодор уже на певну кількість наших завдань щодо виконання робіт, навіть демонтаж знаків зимового утримання не реагує, тому що нестача коштів катастрофічна, невиплата заробітної плати“, – сказав начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури.

У тому числі через неможливість вчасно заплатити за роботи затримався ремонт Київської траси (М-03).

Читайте також: Як довго мають триматися латки, або Що відбувається з дорогами Харківщини

“Ми очікували фінансування на початку березня, а проплати пішли лише ось нещодавно, й були проблеми в підрядних організацій з оборотними коштами. Тобто банально нічим було заплатити заробітну плату людям, які працювали, закупити ГСМ та матеріали. Ми навіть перекидали бригади та матеріали з інших областей, тому що в нас закінчилися ресурси для роботи. Були такі випадки, але все ж таки цю задачу ми виконуємо“, – зазначив Андрій Алексєєв.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові на 90% у штатному режимі працює метро та електротранс – Синєгубов
У Харкові на 90% у штатному режимі працює метро та електротранс – Синєгубов
12.04.2024, 10:23
Відомий хірург-онколог із власним медбізнесом служить у харківській 92 ОМБр
Відомий хірург-онколог із власним медбізнесом служить у харківській 92 ОМБр
01.10.2022, 13:42
Дорогу в Балаклію можемо втратити, на окружну немає грошей- Служба відновлення
Дорогу в Балаклію можемо втратити, на окружну немає грошей- Служба відновлення
12.04.2024, 09:46
Харківобленерго повідомило про ситуацію з енергопостачанням у Харкові
Харківобленерго повідомило про ситуацію з енергопостачанням у Харкові
12.04.2024, 10:10
Головні новини Харкова 12 квітня: відключення світла, наслідки обстрілів
Головні новини Харкова 12 квітня: відключення світла, наслідки обстрілів
12.04.2024, 08:30
70% фінансування на дороги Харківщини у 2024-му піде на погашення боргів
70% фінансування на дороги Харківщини у 2024-му піде на погашення боргів
12.04.2024, 09:11

Новини за темою:

22:20
Як довго мають триматися латки, або Що відбувається з дорогами Харківщини
23:11
Грошей на ремонти доріг Харківщини немає, ситуація критична: які плани облради
21:18
Мости на Харківщині за свої гроші відновлюють підрядники. Чекають на 4 млрд

Ви читали новину: «70% фінансування на дороги Харківщини у 2024-му піде на погашення боргів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 09:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сесії Харківської облради начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алексєєв повідомив, що шляховики області в боргах, в облавтодорі – затримки зарплат. Дороги навіть посипали піском узимку – в борг".