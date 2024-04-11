Як довго мають триматися латки, або Що відбувається з дорогами Харківщини

Гарантійний термін на роботи з аварійного ремонту доріг складає два місяці, розповів на сесії облради 10 квітня начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алексєєв, відповідаючи на питання щодо контролю за якістю проведених ремонтів.

Алексєєв пояснив, що з початку повномасштабного вторгнення та активних бойових дій виконуються тільки такі аварійні роботи, яке називають експлуатаційним утриманням. Капітальні й поточні ремонти, гарантійні терміни на які сягають декількох років, Служба не проводить.

“Ми наразі виконуємо лише експлуатаційне утримання автодоріг. Там гарантійний термін за нормативними документами два місяці. Але на практиці ми все ж таки спостерігаємо, що місця ямкового ремонту стоять значно довше. Це експлуатаційне утримання – аварійний ремонт автомобільних доріг. Поточний і капітальний ремонт ми не виконуємо. Що стосується об’єктів, які були виконані підрядними організаціями за минулий період, то в нас є відповідна судова практика. Ми стягуємо компенсації до державного бюджету. Є випадки, коли підрядні організації виконують роботи щодо ліквідації деформацій і пошкоджень в межах гарантійного терміну своїм коштом”, – зазначив Алексєєв.

Як приклад він навів Харківську окружну, ремонт якої, за його словами, був виконаний не в повному обсязі.

“Попри інтенсивний рух військової техніки вона доволі добре себе поводить та почуває. Це не звичайні умови експлуатації для неї, але вона працює і витримує ці навантаження”, – стверджує очільник Служби.

Ремонт ділянки від селища Пісочин до селища Високий Харківського району, за його словами, був запланований на 2022 рік, але війна внесла корективи, тож міжремонтні строки там давно вичерпані.

“Там спостерігаємо катастрофічну ситуацію з руйнуваннями, навіть не в математичній, а в геометричній прогресії. Але, на жаль, тільки аварійні ямкові ремонти нам доступні, тому що значні процеси в умовах відсутності фінансування. Це все, що ми можемо зробити”, – підсумував Алексєєв.