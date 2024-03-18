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Грошей на капремонти все немає: на яких дорогах Харківщини латають ями (фото)

Суспільство 18:28   18.03.2024
Олена Нагорна
Грошей на капремонти все немає: на яких дорогах Харківщини латають ями (фото)

Понад 50 тисяч квадратних метрів руйнувань покриття усунули за останні півтора місяця на дорогах державного значення у Харківській області.

З них на київському напрямку – понад 38 тисяч квадратних метрів, на окружній дорозі Харкова – майже 11 тисяч, на трасі М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта – понад 2 тисячі, повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в області.

У відомстві зазначають, що нарощують темпи ліквідації ямковості, допоки сприяють погодні умови. Так, до роботи залучили підрядників “Автомагістраль – Південь”, “РДС” та “Славдорстрой”. У пріоритеті – траса М-03 Київ – Харків – Довжанський, яка має стратегічне значення щодо забезпечення гуманітарних та військових перевезень, та харківська кільцева.

“Хоча ремонт аварійний, наразі в Україні немає фінансів ані для капітальних, ані навіть для поточних ремонтів доріг, усі підрядники гарантують якість робіт”, – констатують у відомстві.

Представники Служби завіряють, що також контролюють хід робіт і якість матеріалів, зокрема із застосуванням тепловізорів.

Усіх учасників руху закликають зважати на дорожні знаки, знижувати швидкість та бути обережними й уважними, аби не наражати на небезпеку себе та дорожніх робітників.


Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Нагадаємо, на сесії облради 20 лютого начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алексєєв заявив, що ситуація з автошляхами державного значення стає критичною через відсутність фінансування у 2024 році. Облрада підготувала звернення до Кабміну з проханням виділити гроші безпосередньо на Харківщину.

23 лютого в ГО “Харківський антикорупційний центр” повідомили, що обласна Служба відновлення та розвитку інфраструктури без торгів уклала два договори на ремонти доріг на більш ніж 160 мільйонів гривень. До 15 березня планують привести до ладу ділянку траси Київ-Харків, на яку скаржаться водії. Ще один договір укладено на ремонт південно-західного об’їзду Харкова.

25 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що Кабмін виділив гроші на ремонти важливих доріг в області.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 18:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 50 тисяч квадратних метрів руйнувань покриття усунули за останні півтора місяця на дорогах державного значення у Харківській області".