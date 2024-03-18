Ремонт дороги Харків-Золочів: мер Дергачів звернеться до Служби відновлення

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, відповідаючи на запитання мешканців громади, повідомив, чи є шанси, що дорогу на Золочів відремонтують.

“Автомобільна дорога Харків-Золочев-Олександрівка, яка в Дергачах проходить через центральну вулицю нашого міста, це дорога державного значення. Вона знаходиться не на балансі нашої громади, відповідно ми не можемо ремонтувати її за власні кошти”, – пояснив Задоренко.

При цьому він повідомив, що минулого року окремі ділянки цієї дороги на території Дергачів ремонтували (одну ділянку капітально, а решту – ямковим ремонтом). Щоби провести роботи, кошти з міського бюджету відправляли до обласної служби автомобільних доріг (Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області).

“Саме за кошти нашого міського бюджету (служба – Ред.) виконувала ці роботи. Розуміємо, що це важлива дорога, вона є і стратегічною, і евакуаційною. Тож ми направили відповідні листи до служби відновлення для того, щоб вони знайшли можливість нам допомогти у вирішенні цього питання. Зі свого боку, адміністрація готова надати сьогодні співфінансування саме на ремонт цієї вулиці. Будемо сподіватися, що це питання в цьому році теж частково, але буде вирішено”, – сказав мер Дергачів.

Він також повідомив, що в суттєво постраждалому від російських обстрілів місті Дергачі капітально відремонтують дорогу, що веде до залізничного вокзалу через ринок.

“Міською радою вже укладений відповідний договір з підрядником, тож чекаємо на погодні умови, які дадуть нам можливість розпочати саме ці роботи. І на привокзальній площі, і пішохідні зони для людей, і для транспортних засобів в цьому році буде відремонтовано”, — запевнив Задоренко.