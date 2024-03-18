Місто на Харківщині повністю залишиться без води: сталася аварія

Через необхідність провести терміновий ремонт водопроводу воду відключать на території Первомайського на Харківщині – з 8 ранку 18 березня.

“Як повідомило щойно керівництво ПКП “Тепломережі”, у зв’язку із невідкладністю ремонту аварійної ситуації на водогоні, воду на території міста буде відключено з 8:00. Зверніть на це увагу” – попередив уранці 18 березня мер Первомайського Микола Бакшеєв.

Він не уточнив період часу, протягом якого вода в Первомайському буде відсутня.

Також Бакшеєв поінформував мешканців міста, що з 8:00 до 17:00 будуть планові ремонтні роботи на електромережах. Через це без світла буде стара частина міста та селище Високий.