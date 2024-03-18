Місто на Харківщині повністю залишиться без води: сталася аварія
Через необхідність провести терміновий ремонт водопроводу воду відключать на території Первомайського на Харківщині – з 8 ранку 18 березня.
“Як повідомило щойно керівництво ПКП “Тепломережі”, у зв’язку із невідкладністю ремонту аварійної ситуації на водогоні, воду на території міста буде відключено з 8:00. Зверніть на це увагу” – попередив уранці 18 березня мер Первомайського Микола Бакшеєв.
Він не уточнив період часу, протягом якого вода в Первомайському буде відсутня.
Також Бакшеєв поінформував мешканців міста, що з 8:00 до 17:00 будуть планові ремонтні роботи на електромережах. Через це без світла буде стара частина міста та селище Високий.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: аварія, бакшеев, вода, новини Харкова, Первомайский, ремонт;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 07:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через необхідність провести терміновий ремонт водопроводу воду відключать на території Первомайського на Харківщині – з 8 ранку 18 березня".