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Місто на Харківщині повністю залишиться без води: сталася аварія

Події 07:44   18.03.2024
Оксана Горун
Місто на Харківщині повністю залишиться без води: сталася аварія

Через необхідність провести терміновий ремонт водопроводу воду відключать на території Первомайського на Харківщині – з 8 ранку 18 березня.

“Як повідомило щойно керівництво ПКП “Тепломережі”, у зв’язку із невідкладністю ремонту аварійної ситуації на водогоні, воду на території міста буде відключено з 8:00. Зверніть на це увагу” попередив уранці 18 березня мер Первомайського Микола Бакшеєв.

Він не уточнив період часу, протягом якого вода в Первомайському буде відсутня.

Також Бакшеєв поінформував мешканців міста, що з 8:00 до 17:00 будуть планові ремонтні роботи на електромережах. Через це без світла буде стара частина міста та селище Високий.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 07:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через необхідність провести терміновий ремонт водопроводу воду відключать на території Первомайського на Харківщині – з 8 ранку 18 березня".